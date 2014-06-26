İhsanoğlu: 28 Şubat'ta başörtüsünü savunduğum için kürsüm kapatıldı

CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı çatı adayı Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan ihsanoğlu, "Başörtüsü haktır" dedi.

AA'da yer alan haberde ziyaretin ardından açıklama yapan İhsanoğlu, Bahçeli ile çok verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Kendilerine bu inisiyatifi başlattıkları için hayırlı teşebbüste bulundukları için teşekkürlerimi sundum" dedi.

Bugünkü görüşmelerine ilişkin Bahçeli'ye bilgi verdiğini ifade eden İhsanoğlu, "Biz, milli mutabakat anlayışıyla gidiyoruz. Mesele artık, çatı, pencere, kapı şeklinde değil, milli mutabakat şeklinde büyüyor, devam ediyor" diye konuştu.

Bahçeli de 28 Ağustos'ta 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresinin tamamlanacağına işaret ederek cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin Türkiye'nin gündemini oluşturduğunu söyledi. Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türkiye'de milletimizin aziz bir evladı, değerli bir bilim insanı, uluslararası alanda Türkiye'yi fevkalade temsil etmiş bir şahsiyet olarak Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu Beyefendi, cumhurbaşkanı adayı olarak milletimize takdim edilmiştir. Değerli bilim insanımız, milletimizin aziz evladı, milletimizin adayı olarak genel kabul görmüştür. Sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler böyle bir işaret göstermektedir."

Başörtüsü haktır

İhsanoğlu, bir gazetecinin "CHP'de Atatürk, laiklik ve mezhep çatışmalarına vurgu yaptınız. Başörtüsü ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Ben üniversitede öğretim üyesiyken, bölüm başkanıyken İstanbul Üniversitesi'nde başörtülü kızlarımızın haklarını müdafaa eden çok az sayıdaki öğretim üyelerinden birisiyim. Benim 28 Şubat döneminde yaptığım bu savunma benim kürsümün kapatılmasına ve benim o günkü baskı karşısında üniversiteden 10 sene erken ayrılmama sebep olmuştur. Bunun aksini söyleyenler ya gerçekleri bilmiyorlar ya gerçekleri kendi hayallerindeki gibi görmek istiyorlar. Başörtüsü haktır. Başörtüsü, kadınlarımızın, kızlarımızın istediği şekilde olması lazım gelir. Bu bir kendi yorumlarıdır, gelenekten gelen bir şeydir. Ona saygılı olmak, ben bu hakkı müdafaa eden çok az sayıdaki insanlar... O zaman 'selamet der kenarest' diyenlerin bugün kalkıp da böyle bir şey söyleme hakları yoktur."

İhsanoğlu, "Saadet Partisi'nin verdiği tam bir destek oldu mu?" sorusunu yanıtlarken "Burada MHP'nin çatısı altındayız" dedi.