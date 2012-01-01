-İhsanoğlu 2011 yılını değerlendirdi CİDDE (A.A) - 01.01.20012 - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu 2011 yılında İİT'nin dünya çapında attığı adımları ve gelişmeleri AA'ya değerlendirdi. İhsanoğlu İİT'nin imajının her geçen yıl yükseldiğini belirtti. İhsanoğlu İİT'nin uluslararası toplumlarda nasıl imaj kazandığını ise şu şekilde anlattı: "ABD Başkanı'nın İİT nezdinde özel temsilci ataması ve bu ülke ile ilişkilerin derinleştirilmesi; Çin ile kurumsal düzlemde ilişkilerin geliştirilmesi; İngiltere’nin özel temsilci ataması ve karşılıklı ziyaretler yoluyla ilişkilerin geliştirilmesi gibi örnekler verilebilir. Dünyanın önde gelen ülkeleri Müslüman dünya ile ilişkilerini geliştirmek istemekte ve bu bağlamda İİT’yi “Müslüman dünyaya açılan kapı” olarak görmektedirler. Bu algılayış şekli, İİT’yi Müslüman dünyayı temsil eden en üst siyasi çatı teşkilat olarak gordüklerinin bir tescilidir." Genel Sekreter İhsanoğlu, İİT'nin sadece devletler arasında değil, aynı zamanda bölgeler arasında da bir köprü vazifesi görmekte olduğunu dile getirerek şunlara dikkati çekti: "Üyelerinin çok farklı bölgelere yayılmış olması yönüyle, farklı bölgeleri bir araya getirmekte ve bu bölgeler arasında ortak konular ve sorunlar çerçevesinde iş birliğinin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Göreve geldiğim günden itibaren birçok ikili temaslarda bulundum. Önceki genel sekreterlerden farklı olarak üye ülkelerin tamamını kucaklamaya yönelik bir anlayışla 2011 yılı sonu itibariyle 57 üye ülkenin 54’ünü resmi olarak ziyaret ettim. Ve teşkilat tarihinde ilk defa Batılı devlet adamları ile karşılıklı ziyaretlerde bulunulmuştur. Fransa, ABD, Rusya ve İngiltere gibi Batılı ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanları ile görüşülmüştür. Özetle, İİT’nin çok sayıda uluslararası aktör ve kurum arasında ilişkilerin gelişmesine ve derinleşmesine yönelik oynamakta olduğu yapıcı rol, teşkilatın uluslararası camiada kabul edilirliğini artırmış, itibarını yükseltmiş ve hakettiği konuma yükselmesine katkıda bulunmuştur." -"Somali’deki durum, İİT’nin en önemli önceliklerinden biri olmaya devam etmektedir''- Mart 2011'de Somali’nin başkenti Mogadişu’da İİT İnsani Yardım Misyonu’nun açılması ve Kenya’nın başkenti Nairobi’de ofis açma izninin alınmasına dikkati çeken İhsanoğlu açıklamasına şöyle devam etti: "Somali’deki durum, İİT’nin en önemli önceliklerinden biri olmaya devam etmektedir. İİT Dışişleri Bakanları, Somali’deki çatışmaların çözümü noktasında, Cibuti Anlaşması’na bağlı kalınmasının gerekli olduğuna dair inançlarını birçok defa teyid ettiler. İİT, Somali’deki Geçici Federal Hükümet’in oluşmasında önemli bir rol oynadı. Buna ek olarak, Uluslararası Somali Temas Grubu’nun aktif bir üyesi olmakla birlikte, bu grubun 16. toplantısına 2010 Aralık ayında ev sahipliği yaptı. Bu da, uluslararası camianın, İİT’ye olan güveninin bir örneği olarak görülebilir. Buna ek olarak, İİT, Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir İnsani Yardım Ofisi açarak ve bu yönde faaliyetler gerçekleştirerek, diğer uluslararası aktör ve organizasyonlara kıyasla Somali konusunda mukayeseli bir üstünlüğünün olduğunu da ortaya koymuş oldu. Zira, İİT, gerek BM ve ilgili organları, gerekse üye ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarının Somali’ye yaptığı yardımların dağıtımının organizasyonu konusunda ortaya koyduğu öncü rolü ile, bu yönünü de pratik olarak tescil etmektedir." Ekmeleddin İhsanoğlu İİT tarafından Suriye, Mısır ve diğer İslam ülkelerindeki tüm gelişmelerin çok yakından takip edildiğini de anlattı.