İhsanoğlu: 2008’de Filistin ile İsrail arasında ateşkesi sağlayan benim

Cumhurbaşkanı adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından "Filistin'de tarafsız olmalıyız" dediği iddiasıyla eleştirilmesine ilişkin, "Ben hiçbir zaman Filistin konusunda Türkiye’nin tarafsız olması gerektiğini söylemedim, söylemem. Ben 9 yıllık İKO Genel Sekreterliğim boyunca bu alanda büyük hizmetler yaptım. 2008’de ateşkesi sağlayan benim" dedi.

Filistin’in Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaretinde konuşan İhsanoğlu'nun açıklamalarında satırbaşları şöyle:

Türkiye’nin dış politikada tarafsız kalması ile ilgili sözlerim cümle içerisindeki kelimeler seçilerek çarpıtıldı. Ben hiçbir zaman Filistin konusunda Türkiye’nin tarafsız olması gerektiğini söylemedim, söylemem. Kimse de bana bunu söyletemez. Zalimle, gaddarla, mazlum arasında tarafsız olamazsınız. Filistin halkının meşru hakları için hiç kimse tarafsızlıktan söz edemez. Ben 9 yıllık İKO Genel Sekreterliğim boyunca bu alanda büyük hizmetler yaptım. 2008’de ateşkesi sağlayan benim. Filistin’in BM ve UNESCO üyeliği için ülkelerden oy toplayan benim. Tarafsızlık konusunda söylediğim Arap kardeşlerimiz arasındadır. Türkiye’nin 1948’den önce de 1948 yılından bu yana da Filistin davasında önemli rolü, değişik hükümetlerinin olumlu katkıları olmuştur. Türkiye hükümetleri barış süreci içerisinde olmalı, bu süreci desteklemelidir. Ortadoğu’da barış demek, Türkiye, Araplar, İsrail için barış demektir.

'Hükümeti takdir ediyorum'

Büyükelçi’den Gazze’deki son durum hakkında da bilgi aldık. Yapılan ateşkes önemlidir. Temennim Hamas’ın da resmen Filistin hükümeti ve Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın bu konudaki müspet tavrına paralel bir tavır göstermesidir. Maalesef bu şiddet sarmalı manzara 2-3 yılda bir tekrarlanıyor. Sivillere karşı şiddet, 198 şehit, 1500’e yakın yaralı ve çok sayıda binanın yıkıldığı, insanların evini terk etmek zorunda kaldığı bilgileri var. Gazze ilk kez böyle orantısız şiddete maruz kalmıyor. 2008-2009’da da yaşandı, yasaklanmış silahla kullanıldı. Ben o zaman İKÖ Genel Sektereteri’ydim. BM İnsan Hakları Komitesi’nin toplanmasını ve komisyon kurulmasını sağladım. Böylece meşhur Goldiston raporu ortaya çıktı ki, böylece İsrail’in uyguladığı orantısız güç ve kullandığı yasaklanmış silahlar, Cenevre 4 Anlaşması’na aykırı davranışlarının tespit edildiği bir rapordu. BM’nin ateşkes kararı doğru ama eksiktir. İsrail’in orantısız şiddeti de kınanmalıydı. Türkiye hükümetinin, Filistin konusunda da son hadisede de barışın tesis edilmesi ve Gazze halkına yaptığı yardımları takdirle karşılıyorum. Dış politikada, milli konularda muhalefet tavrı, milli politikalara ve milli menfaatlere uygun olmalıdır. Ama bu siyasette hatalar varsa söylemek de muhalefetin görevidir.