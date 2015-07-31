İhsan Özkes: Erdoğan karşıtlığı CHP’yi HDP’ye lokomotif yaptı, ancak yarın vagona dönüştürür

CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, istifasının ana nedenlerinden birinin, "CHP’nin HDP’nin barajı aşmasına açık ve örtülü destek vermesi" olduğunu söyledi. Star gazetesi köşe yazarı Mustafa Kartoğlu’na, “kişisellikten arınmış bir CHP analizi” yapan Özkes, "CHP kendini küçülttü, HDP’yi büyüttü. Bu etik değil. Bugün AKP ile hükümet ortaklığı konuşabiliyorsan bunu HDP’nin yüzde 13 almasına borçlusun. Bu, CHP’nin kendi başına iktidara gelemeyeceğini kabul ettiğini gösterir” dedi.

Mustafa Kartoğlu’nun, İhsan Özkes'in CHP analizlerine yer verdiği bugünkü (31 Temmuz 2015) köşe yazısı şu şekilde:

"CHP PM üyesi İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, istifasıyla gündem oldu. CHP’ye yönelik ‘kişisel’ eleştirileri oldu, seçimlerde parti örgütünden destek görmediğini vurguladı.

Daha ‘kişisellikten’ arınmış olarak CHP analizi yapmasını rica ettim, kırmadı.

HDP’nin barajı aşmasına desteğin arka planı, ‘muhafazakar’ aşıların tutup tutmadığı, MHP’ye başbakanlık teklifi, toplumsal duyarlılıklara ve sosyal demokrasiye bakışına yönelik cevapları, ‘koalisyon kurulur mu’ sorusuna da cevap niteliğinde:

HDP’ye lokomotif oldu: “İstifamın ana nedenlerinden biri CHP’nin HDP’nin barajı aşmasına açık ve örtülü destek vermesiydi. Bir PM toplantısında üyelerden biri ‘Çevreme HDP’ye oy vermelerini telkin ediyorum’ diyebildi örneğin. CHP kendini küçülttü, HDP’yi büyüttü. Bu etik değil. Bugün AKP ile hükümet ortaklığı konuşabiliyorsan bunu HDP’nin yüzde 13 almasına borçlusun. Bu, CHP’nin kendi başına iktidara gelemeyeceğini kabul ettiğini gösterir.”

‘6 ok’un 3’ü gitti: “CHP’nin 6 okundan üçü milliyetçilik, devletçilik ve cumhuriyetçilik. HDP’ye desteği bu ilkelerle nasıl bağdaştırabilirsiniz? Atatürk’ün kurduğu parti bu durumu nasıl hazmeder? Bu yöntemler kirli siyaset örneği olarak normal sayılabilir.”

Bu bir ‘proje’ydi: 'Proje, CHP’yi iktidar yapmaktan çok AKP’nin 276’nın altına düşürülmesiydi. AKP’nin tek başına iktidarının engellenmesiydi. O yüzden CHP yüzde 25’e düşmesine rağmen sevindi! Ağlanacak haline güldü. Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kendi memleketinde 2 milletvekilini HDP’ye kaptırmasına -sunması mı diyelim- engel olunamadı. Erdoğan karşıtlığı CHP’yi HDP’ye lokomotif yaptı, ancak yarın vagona dönüştürür. CHP, hükümet ortaklığı ihtimali için böyle bir işbirliğine girdiyse, iktidarda neler yapabilir?'

Bahçeli oyuna gelmedi: “CHP, HDP’nin yörüngesinde dönmeye başlayınca MHP’yi de oraya çekmeye çalıştı. Başbakanlığı verelim teklifi bunun sonucu. Ancak Devlet Bahçeli bu oyunu boşa çıkardı.”

CHP-HDP kol kola: 'Hala CHP ile HDP kol kola. Hükümetin terör konusunda bilgilendirme heyeti Kılıçdaroğlu’na gitti, bilgi verdi. Ama Cumhurbaşkanlığı’na giden TBMM Başkanlık Divanı heyetinde CHP ve HDP’li üyeler yoktu, Cumhurbaşkanı’na gitmediler, bu çok manidar..'

Koalisyona takla atıyor ama..: 'CHP, AKP ile koalisyonu can simidi olarak görüyor, deyim yerindeyse takla atıyor. Çünkü yönetimin kendini kurtarması için koltuk beklentilerini karşılaması gerekir. Ayrıca parti yönetimi de bir süre tartışılmayacak. Bir taşla iki kuş.

Koalisyon ihtimali bana göre zayıf. Ama iki tarafta da ‘bozan taraf biz olmayalım’ mutabakatı var.'

‘Öz evlatlar’ bizi kabul etmedi: 'CHP’de büyük saygı gördüm. Ancak, 60 yıldır iktidar görmemiş bir parti için hala canla başla çalışan yüzde 97 sizi baş tacı ederken yüzde 3’lük bir kesim ‘bunun aramızda ne işi var’ diyor. Ve onlara söz geçirilemiyor. Onlar kendilerini CHP’nin sahibi, ‘öz evlatları’ olarak görüyorlar.'

Dinle sorunlu kişiler: 'Bu ‘öz evlatlar’ arasında dinle sorunlu kişiler var. Bir milletvekili aday adayı ‘ezanların hoparlörden okunması topluma baskı oluyor. İktidara gelirsek bunu kaldırmak için mücadele edeceğim’ diyor örneğin. Diğer ikisi mübarek Ramazan ayında ‘Recep’le Şaban’ın aşkına Ramazan engel olamaz’ pankartının açıldığı LGBTİ gösterisinde! Üstelik benim seçildiğim bölgeden, yani mesai arkadaşıyız... Partililer beni arıyor, tepki gösteriyor. Ben bir emekli müftüyüm, buna ne diyeyim şimdi?'

Kemal Bey’e ilettim: 'Bunları son iftarımızda Kemal Bey’e de ilettim. Ama deveye sormuşlar boynun neden eğri, ‘nerem doğru ki’ demiş... CHP’nin büyümesine bu ‘öz evlatlar’ engel oluyor. En ufak bir açılımda ‘AKP’leşiyor muyuz’ diye tepki gösteriyorlar.'

Herkes birbirine rakip: 'Tepe yönetimde herkes birbirini rakip görüyor. Ama halk öyle bakmıyor. Benim en yüksek oyla PM’ye seçilmem, delegenin yönetime mesajıydı.'

Ne dersiniz;

AK Parti CHP koalisyonu ne kadar mümkün?"