İhsan Oktay Anar sempozyumu

Puslu kıtalar atlasına gözlerini yatırmış daha önce kimsenin görmediği düşler gören, o uzak âlemlere bakarken suskunların sessiz konuşmalarının müziğini dinleyen, Galata’dan kalkan Amat adlı gemiye binip ölüler âleminin lanetli sularında yüzen, türlü vebayı taşıyan ve dilencilerin krallarıyla köleleriyle âlimleriyle bir cümle evrende kaleminin ucuyla gezinen bir yazar İhsan Oktay Anar.Edebiyat dünyasının uzağında yaşayan, ama yazdığı her şeyle herkesin konuştuğu bir yazar olmayı başaran İhsan Oktay Anar geçen ay Can Yayınları kurucusu yazar Erdal Öz anısına verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülüne layık görülmüştü. Türkçenin bu son dönemde yetiştirdiği en önemli yazarlarından olarak kabul edilen İhsan Oktay Anar yazını şimdi de bir panelde tartışılıyor...İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, yazar İhsan Oktay Anar okurlarını Tarih Kadar Hayal, Rüya Kadar Gerçek başlıklı sempozyumda ağırlıyor. Akademisyen, eleştirmen, yazar ve sinemacıların Anar’ın yapıtlarını farklı yönleriyle yorumlayacağı etkinliklerde sergi objeleri, animasyonlar, video-art çalışmaları, dinletiler ve doğaçlama oyunlar da katılımcıları bekliyor.25 nisan günü santralistanbul’da gerçekleşecek olan sempozyum Bezmârâ’nın açılış dinletisinin ardından Murat Belge ve Ahmet İnam’ın konuşmalarıyla başlayacak. Sempozyumda; Elif Şafak ve Gürsel Korat, İhsan Oktay Anar’ın edebiyatını romancı gözüyle ele alacaklar. Handan İnci, Alâatin Karaca, Asuman Kafaoğlu-Büke, Akın Tek, Berat Açıl, Selma Altıntaş, Ömer Türkeş ve Semih Gümüş ise, Anar’ın yapıtlarını çeşitli yönleriyle değerlendirecekler.Paralel oturumların devamında, Temuçin Tüzecan “denizcilik”, Ersu Pekin “müzik” ve Haluk Örs “mekanik” alanlarında, yazarın Suskunlar, Amat ve Kitab-ül Hiyel eserlerini yorumlayacaklar. Etkinlikte; İlban Ertem, Puslu Kıtalar Atlası’nı çizgi roman olarak yeniden oluşturma çalışmalarını, Turgut Berkes bu romanı İngilizce’ye çevirme sürecini ve Zeynep Avcı ise Efrasiyab’ın Hikâyaleri’ni oyunlaştırırken yaşadıklarını paylaşacak. Ezel Akay, Mustafa Altıoklar ve Derviş Zaim, Anar’ın romanlarının sinemaya uyarlanması üzerine konuşacaklar.Taraftan alınan bilgiye göre etkinlik mekanındaki sergi alanında; Kitab-ül Hiyel’deki üç makinanın maketi, Suskunlar’daki müzik aletleri, roman kahramanlarının oyuncak modelleri, Amat kalyonunun rotasını ve kahramanların güzergâhlarını gösteren kolajlar ve Metin Üstündağ’ın küratörlüğünde, usta çizerler tarafından hazırlanan, yirmi beş roman karakterinin insan boyutundaki kopyaları da sergilenecek.