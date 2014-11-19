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İhsan Eliaçık: Padişahlar halife değil zorbaydı

‘40 bin tane Alevi’yi kesip oradan Kahire’ye gidip oradan kutsal emanetleri getirip kendini halife ilan ediyorsun böyle halife olur mu? Bunların hepsi zorbalıktır’

19 Kasım 2014 16:50

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, "Padişahlardan hiçbiri halife değildir. Yalandır hepsi zorbadır, zorla çıkıyorsun İstanbul’dan kılıcı çekiyorsun diyorsun ki halife benim lan itiraz eden var mı? 40 bin tane Alevi’yi kesip oradan Kahire’ye gidip oradan kutsal emanetleri getirip kendini halife ilan ediyorsun böyle halife olur mu? Bunların hepsi zorbalıktır” dedi.

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık TÜYAP Kitap Fuarı’nda gerçekleştirdiği söyleşide çarpıcı açıklamalar yaptı.

Hz. Muhammed'in fetih hareketine girişmediğini belirten Eliaçık;  Selçuklu, Abbasi, Emeviler ve Osmanlıların din adına İslam adına Kur’an adına yeryüzünde sefere giriştiklerini ve İslami olmadığını iddia etti.

Eliaçık, "Bu saltanat hareketleri şu dört şeyin hesabını veremezler" diyerek şöyle sıraladı: Saltanat, evlat katli, harem, devşirme.

Eliaçık, Fatih Sultan Mehmet’le ilgili olarak ise“Bir sürü çocuğu annesinden babasından koparıp devşirme usulü yetiştireceksin İsimlerini unutturup Sokullu yapacaksın Rüstem yapacaksın bunların hesabını nasıl vereceksiniz onların işi çok zor” dedi.

Eliaçık sözlerini şöyle sürdürdü:  "Padişahlardan hiçbiri halife değildir. Yalandır hepsi zorbadır, zorla çıkıyorsun İstanbul’dan kılıcı çekiyorsun diyorsun ki halife benim lan itiraz eden var mı? 40 bin tane Alevi’yi kesip oradan Kahire’ye gidip oradan kutsal emanetleri getirip kendini halife ilan ediyorsun böyle halife olur mu? Bunların hepsi zorbalıktır.”

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