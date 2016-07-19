İhsan Eliaçık: Diyanet’in cenaze kararı dini değil, politik; Kenan Evren’in namazını niye kıldırdınız!

İlahiyatçı İhsan Eliaçık, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın darbe girişiminde bulunan cuntacıların cenazeleri için din hizmeti verilmeyeceğini duyurmasına tepki gösterdi. Eliaçık, Diyanet’in kararının "politik ve tutarsız" olduğunu belirtieken, geçen yıl hayatını kaybeden 12 Eylül 1980 darbesinin lideri Kenan Evren için “Namazını niye kıldırdınız” diye sordu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde öldürülen darbecilerin cenaze namazları ile ilgili olarak halkımızdan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığımıza gelen yoğun sorular üzerine aşağıdaki açıklamanın kamuoyu ile paylaşılması uygun görülmüştür" denilmişti.

Twitter üzerinden açıklama yapan Eliaçık, şu görüşleri dile getirdi:

“Diyanetin 'darbecilere cenaze namazı yok' açıklaması dinî değil politik bir tavır. Tutarsız. Kenan Evren'in namazını niye kıldırdınız? İslam'da ölenin üzerinden sorgu ve kılıç kalkar. Din hizmetleri dediğiniz geride kalan aileleri içindir. Ölen zaten ölmüştür. Hz. Ali Cemel'de kendisine karşı savaşan Müslümanların cenaze namazlarını kıldırdı, kılıcını bırakana dokunmayın, kaçanı kovalamayın dedi."

Eliaçık’ın paylaştığı mesajlar şöyle: