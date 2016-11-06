İhsan Eliaçık: Bugün yaşananlara bakıp ateist olduysanız caizdir, ben de bu dinin ateistiyim

'Antikapitalist Müslüman' olarak tanınan ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, "Bugün yaşananlara bakıp da ateist filan olmayın. Hatta şunu söyleyeyim. Olmuşsanız bile caizdir. Niye caizdir? Yahu bu Allah'ın dini değil ki. Zaten ben de bu dinin ateistiyim. Mesela Cübbeli bana 'ateist' diyor. 'O dinsiz, dinden çıkmış' diyor. 'Dini kabul etmiyor' diyor. Ben senin anladığın dini, senin inandığın Allah'ı, senin inandığın peygamberi kabul etmiyorum" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Eliaçık, Antalya'da Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği kitap fuarında konferans verdi. Hadis ve İslamiyetle ilgili açıklamalarda bulunan İhsan Eliaçık, İslam dininde bir başkasının mal ya da toprağını ele geçirilip ganimet elde etmenin söz konusu olmadığını söyledi. İslamiyet'te başkalarının topraklarının ele geçirilmesinin peygamberin vefatından sonra başladığını belirten Eliaçık, şöyle dedi:

"İlk halifeyle birlikte işgal girişimleri başlamıştır. Ben onların hiçbirine katılmıyorum. Onlar peygamberin yolundan sapmışlardır. Peygamberimizin vefatıyla beraber aslına bakarsanız bu iş bitmiş, Kerbela'dan sonra da doğduğu toprakların altına gömülmüş. Allah'ın dini de hala oradadır. Bugün yaşananlara bakıp da ateist filan olmayın. Hatta şunu söyleyeyim. Olmuşsanız bile caizdir. Niye caizdir? Yahu bu Allah'ın dini değil ki. Zaten ben de bu dinin ateistiyim. Mesela Cübbeli bana 'ateist' diyor. 'O dinsiz, dinden çıkmış' diyor. 'Dini kabul etmiyor' diyor. Ben senin anladığın dini, senin inandığın Allah'ı, senin inandığın peygamberi kabul etmiyorum. Çünkü öyle bir Allah, öyle bir peygamber tarihte yok ve yaşamadı."

"Cennetteki huriler"

Gerçek İslam ile bugünkü cereyan eden olayların arasında ilgi olmadığını ileri süren Eliaçık, cennetteki hurilerle ilgili de yanlış bir inanç olduğunu söyledi. Eliaçık, “Kuran'da anlatılanlar senin anlattığın gibi değil ki. Onlar ne yapıyorlar? Allah ile pazarlık yapıyorlar. O kafada olanlar cennetin kapısının önüne gidecekler şöyle bir bakacaklar, 'Ben o kadar namaz kılıp oruç tuttum. O kadar hacca gittim. Zikir yaptım. Nerede huriler?' diyecek. Oradakiler de diyecek ki 'Huri filan yok.' 'Allah, o zaman boşuna mı bunlar' diyecek. Adam o kadar maddeci ki, bir de başkasını maddecilikle suçluyor. Yani köşk, saray, yağlı ballı yiyecekler, içinde sayısını bilemediği kadar huriler, bunları istiyor. Yahu bunlar için din olur mu? Böyle bir din olur mu kardeşim?" diye konuştu.

"Hurinin anlamı başka"

Hurinin 'arkadaş' demek olduğunu belirten İhsan Eliaçık, şöyle devam etti:

"Örneğin Hz. İsa'nın hurileri yani havarileri vardır. Havari kelimesi huri kelimesinin çoğuludur. Huri 'havar' kelimesinden gelmektedir. Havar; Arapça konuşmak, muhabbet etmek demektir. Dolayısıyla huri yoldaş, arkadaş demektir. Ayrıca Hz. İsa'nın havarilerinin hepsi de erkektir. Nasıl huri bunlar? Hepsi onun yoldaşları yani. Onun muhabbet ettiği insanlar. Huri kadın da erkek de olabilir. Kadın da erkek de yoldaş olabilir. Bunların cinsellikle bir alakası da yoktur. Yüksek ve yüce bir arkadaşlık ilişkisinden bahsedilmektedir. Ama bunu alıyor adam belden aşağıya indiriyor. Ondan başka kafası basmıyor zaten."

"Kur'an'a kulak verin"

Konuşmasında yapılan hukuksuzlukları meşrulaştırmak için hadislerin uydurulduğunu da iddia eden İhsan Eliaçık, şöyle konuştu:

"Hadis uydurmak kolay. Ayet uyduramazsın. Çünkü bir kitap var. 'Peygamberimiz şöyle buyurdu' diyerek 2.5 milyonu geçmiş uydurulan hadis sayısı. Dolayısıyla biz bu hadisleri din kaynağı olarak göremeyiz. Benden de size tavsiye. 'Şu hadis sahih', 'şu doğru', 'peygamberimiz şunu söylemiş' gibi tartışma yapmak yerine hadislerin tamamını din kaynağı olarak görmekten vazgeçin. Elimizin altında zaten yeterince büyük, oku oku bitmeyen Kuran-ı Kerim var. Onu hallettiniz de iş hadislere mi kaldı? İyi bir insan olmak için Kuran'daki temel esaslara uyması dahi yeterlidir. Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, aldatmayacaksın, iftira atmayacaksın. Bu dört temel esas dışında. Bu dört esas da insan haklarıyla ilgilidir."