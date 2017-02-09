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Eğitim

İhraçlara karşı Cebeci’de buluşma çağrısı: Hayır, gitmiyoruz, kampüsleri terk etmiyoruz

"Gelin gücümüzü, dayanışmamızı, umudumuzu birlikte çoğaltalım"

Fotoğraf: Arşiv

09 Şubat 2017 19:43

Son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile akademisyen ihraçların en çok yaşandığı Ankara Üniversitesi’nde bugün ihraçlara karşı “Büyük buluşma” adıyla bir etkinlik gerçekleşecek.

bianet’te yer alan habere göre, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Ankara 5 Nolu Üniversiteler Şubesi “Arkadaşlarımızı üniversiteden göndermek isteyenlere karşı ‘Hayır Gitmiyoruz’ diyebilmek için, mücadelemizi hep beraber sürdürebilmek için sizleri de aramıza çağırıyoruz” dedi.

“Hayır, gitmiyoruz, kampüsleri terk etmiyoruz. Ankara Üniversitesi’nin yok edilmek istenen geçmişine ve geleceğine sahip çıkabilmek için, Ankara’nın tüm üniversitelerinden akademisyen dostlarımız, eski mezunlarımız, milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte bizler Cebeci Kampüsünde olacağız. Gelin gücümüzü, dayanışmamızı, umudumuzu birlikte çoğaltalım.”

"Çalışıyoruz, hayır gitmiyoruz"

İletişim Fakültesi'nden ihraç edilen akademisyenlerden Prof. Ülkü Doğanay, Prof. Funda Başaran, Prof. Sevilay Çelenk, Prof. Ülkü Doğanay, Prof Funda Şenol Cantek ile Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Prof. Dr. Alev Özkazanç'la birlikte fakültede çektikleri videoyu paylaştı.

Akademisyenler videoda "Çalışıyoruz, hayır gitmiyoruz" dediler.

OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında ilan edilen 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 48 üniversiteden 330 akademisyen kamu görevinden çıkarıldı.

En çok ihraçlar Ankara Üniversitesi’nde yaşandı. KHK ile 78 akademisyen ihraç edildi. İletişim fakültesinden 16 akademisyen ihraç edildi. Tiyatro bölümünden beş akademisyenin ihracıyla bölümde 4 akademisyen kaldı.

Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 23 akademisyen ihraç edildi.  Üniversitede şimdiye dek KHK ile ihraç edilen akademisyen sayısı 117’ye yükseldi.

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