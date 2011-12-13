-İhracatta tarihi rekor ANKARA (A.A) - 13.12.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Türkiye'nin son 12 aylık süreçteki ihracatının cumhuriyet tarihi rekorunu kırarak 134 milyar dolara ulaştığını'' bildirdi. Çağlayan, Ankara Sanayi Odasının (ASO) 48. yıl ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, ASO'nun, hayatının önemli kilometre taşlarından biri olduğunu söyledi. 48 yıl önce çok zor şartlarda kurulan ASO'nun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Çağlayan, bugün itibariyle yaklaşık 400 bin kişilik istihdamı ASO'nun kendi bünyesinde bulundurmasının çok önemli olduğuna dikkati çekti. Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çağlayan, 2002'de Ankara'nın ihracatı 1,5 milyar dolar iken 2010 sonu itibariyle bu rakamın 5,6 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Çağlayan, Ankara'nın ihracatının 9 yılda tam 3,7 kat artarak, Türkiye ihracatının artış oranından daha büyük bir artış oranı gerçekleştirdiğini bildirdi. ''Ekonomi Bakanı olarak Türkiye ihracatının son 12 aylık dönemde cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 134 milyar dolar olduğunu müjdelemekten gurur duyuyorum'' diyen Çağlayan, son 12 aylık süreçte Ankara'nın ihracatının da yine cumhuriyet tarihi rekorunu kırarak 6 milyar 350 milyon dolara ulaştığını belirtti. -''Türkiye'nin ihracatını büyütmesi başarı hikayesidir''- Bugün Türkiye'nin ''parmak ısırtacak düzeyde'' iyi hale gelmesinin ardında siyasi ve ekonomik istikrarın bulunduğuna işaret eden Çağlayan, ''Çevresinde yaşanan olaylarla adeta bir ateş çemberinin ortasında olan Türkiye'nin ihracatını yüzde 20'den fazla büyütmesi gerçek bir başarı hikayesidir. Bu yıl, Türkiye en yüksek büyüme oranını 3'ncü çeyrekte elde etmiştir. Türkiye yüzde 9,6 ile Çin'i arkasına almıştır. Bunda sizlerin payı büyük. İnşallah Türkiye'ye çok daha büyük başarılar kazandıracağız'' diye konuştu. 2001 yılında ASO Başkanı iken o dönemin ekonomik koşulları içerisinde işadamı olarak önlerini çok fazla göremediklerini ifade eden Çağlayan, bugün bunların tam tersini söyleyen bir Ekonomi Bakanı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Türkiye'nin artık 2023'ü kurgulayan, hedefleyen bir ülke olduğunu vurgulayan Çağlayan, ''Siyasi ve ekonomik istikrarın ne anlama geldiğini, bunlar olmayınca bir gecede insanların işini, aşını nasıl kaybettiğini hafızalarımızdan silmeyelim'' dedi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir'den de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatına rağmen halen Türkiye'de bulunan malları yurt dışından getirenleri kendilerine bildirmelerini isteyen Çağlayan, ''Türkiye'de varken dışarıdan alanları kınıyorum'' dedi. Cari açığı hedef alan çok önemli bir teşvik sisteminde son noktaya geldiklerini belirten Çağlayan, ''Organize sanayi, teknoloji, endüstri bölgelerinde yapılacak meslek liselerine ve eğitim yatırımlarına ciddi şekilde devlet desteği verileceğini'' bildirdi. -ASO Başkanı Özdebir- ASO Başkanı Nurettin Özdebir de dün açıklanan büyüme rakamlarının kendilerini çok memnun ettiğini ifade etti. Cari işlemler açığının artış hızındaki yavaşlamanın sevindirici olduğunu belirten Özdebir, buna karşın açığı daha da aşağı çekmek gerektiğini söyledi. Bunun için yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini kaydeden Özdebir, öncelikle kamu alımlarında yerli ürünlerin tercih edilmesini istedi. Özdebir, mesleki eğitim konusunda da üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, geçen ay yapılan Oda Meclis Toplantısında ASO ve OSB'ler olarak bir eğitim vakfı kurma kararı aldıklarını bildirdi. Özdebir, vakfa ASO ve OSB'lerden önemli kaynaklar aktaracaklarını söyledi. Bu arada, ASO yönetim kurulunca, Odanın 48. kuruluş yılı dolayısıyla 48 ödül verilmesi kararlaştırıldı. Bu çerçevede, en yüksek kurumlar vergisi ödeyen ilk 20 ASO üyesine ''Kurumlar vergisi ödülü'', en yüksek ihracat gerçekleştiren ilk 20 ASO üyesine ''İhracat ödülü'' ve 4 ASO üyesine ''Çevre ödülü'', 3 ASO üyesine de ''ARGE ödülü'' verildi.