İhracatta kan kaybı sürüyor

TİM verilerine göre, ihracat Aralık ayında yüzde 25 azalarak 7.1 milyar dolar oldu. Yıllık ihracat 131.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Devlet Bakanı Tüzmen, bu yıl ihracatta daralma yaşanacağını söyledi.



Küresel krizin etkisiyle ihracattaki ivme kaybı sürüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Aralık ayında ihracat yüzde 25 gerileyerek 7.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2007 yılı Aralık ayında ise ihracat 9 milyar 480 milyon dolar olmuştu. 2008 ihracat ı geçen yılın tamamında önceki yıla göre yüzde 20.3 artarak 127.5 milyar dolara yükseldi.



127.5 milyar dolarlık ihracatın 110.6 milyar dolarını sanayi ürünleri, 13.5 milyar dolarını tarım ürünleri, 3.2 milyar dolarını madencilik ürünleri oluşturdu.



İhracat şampiyonu her şeye rağmen otomotiv oldu



TİM verilerine göre, 2008 yılında en fazla ihracat yapan sektör 24.7 milyar dolarla otomotiv ve yan sanayi olurken bunu 19.3 milyar dolarla demir çelik, 15.7 milyar dolarla da hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi. En fazla ihracat artışı yakalayan sektör ise yüzde 70.6’lık artışla demir çelik oldu.



Toplam ihracatta yüzde 86.8’lik paya ulaşan sanayi sektörleri ise 2008 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20.4 artış yakalayarak 110.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Tarım sektörlerinin ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 19.4 artışla 13.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Madencilik sektörü ise 2008’i yüzde 19.9 artışla 3.2 milyar dolar ihracatla tamamladı.



19 Sektör 1 milyar doları aştı



2008 yılı dış ticareti ile 2009 hedeflerinin değerlendirilmesi için düzenlenen basın toplantısında konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, sektörler bazında bakıldığında 19 sektörün 2008’i 1 milyar doların üzerinde ihracatla kapattığını belirterek, ülkeler bazında da 28 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.



Bu kadar sıkıntının içinde ihracatçının rekorlar kıracak şekilde ihracatını artırabildiğini belirten Büyükekşi, “Hedefimiz 2007 sonunda 107 milyar dolar olan ihracatımızı 2008’de 125 milyar dolara çıkarmaktı. Bu hedefimizi tamamladık, hatta bunun da üzerine çıktık. İhracatta Ekim sonrasında yaşanan gerilemeye rağmen Türkiye ihracat artışını yüzde 20’nin altına düşürmedi” dedi.



İhracatta, Türkiye’nin yaptığı yeni açılımların meyvelerinin alınmaya başladığını ifade eden Büyükekşi, 2008 yılında Bahreyn’le olan ihracatın yüzde 302, Angola’yla yüzde 281, Birleşik Arap Emirlikleri ile de yüzde 154 arttığını söyledi.



‘Kriz olmasaydı 136 milyar dolara ulaşırdı'



Toplantıda konuşan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, TÜİK bilgileri ve ihracatçı birlikleri verileri birlikte değerlendirildiğinde Türkiye’nin ihracatının 2008’de yüzde 22.6 artışla 131.5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Tüzmen, TİM’in açıkladığı rakamla aradaki farkın işlenememiş altından kaynaklanıyor olabileceğini söyledi.



Tüzmen, kriz olmasaydı ihracatın 136 milyar düzeyine çıkacağını ifade etti. İthalat 2008 yılının tamamında 201.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



İhracatçıya 13 milyar dolar destek



2009’da Balkanlar, Latin Amerika ve Kuzey Afrika’nın ihracatta ağırlık verilecek ülkeler olduğunu kaydeden Tüzmen, “İhracatçıya 2009’da yaklaşık 13 milyar dolar destek sağlanması hedefleniyor. 1.8 milyar dolar kısa vadeli kredi verilecek” dedi.



İhracat bu yıl daralacak



Tüzmen, ihracatın bu yıl daralarak 109 milyar dolar, ithalatın da 151 milyar dolar olmasının beklendiğini belirtti. Tüzmen, ihracatın 2010’da yeniden artış trendine gireceğini ve 2011’de gerçek düzelmenin yaşanacağını ifade etti.

