-İhracatta 6 yıllık yasak kalktı ANKARA (A.A) - 09.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Suudi Arabistan'a kümes hayvanları eti ve ürünleri ihracatında 6 yıllık yasağın kaldırıldığını, böylece 1,3 milyar dolarlık pazarın açıldığını bildirdi. Çağlayan yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, kuş gribi nedeniyle kümes hayvanları eti ve ürünleri ithalatına uyguladığı yasağı, yürüttükleri yoğun temaslar ve girişimler sonucunda 8 firma için kaldırdığını ifade etti. Yasağın kaldırılmasıyla birlikte ihracatçılara önemli bir pazar kapısı açıldığına işaret eden Çağlayan, bu kararın sektörün ihracatına büyük ivme kazandıracağını belirtti. 2010 yılında 27 milyar dolar olan dünya kümes hayvanları eti ve ürünleri ithalatından Suudi Arabistan'ın 1,3 milyar dolarlık ithalatla (675 bin ton) yüzde 5 pay aldığını ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti: ''Bu kümes hayvanları eti ve ürünleri ithalatı için büyük bir pazardır. 1,3 milyar dolarlık ithalatın yüzde 81'ini Brezilya, yüzde 15'ini ise Fransa'dan yapmaktadır. Türkiye, kümes hayvanları eti ve ürünleri ihracatında önemli bir aktördür. Sektörün ihracatı 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde 352 milyon dolara ulaşmıştır. Sektörde en büyük pazarlarımız, yüzde 63 ile Irak, yüzde 6 ile Hong-Kong, yüzde 5 ile İran, yüzde 5 ile Vietnam ve yüzde 4 ile Libya'dır. Yasağın kaldırılmasıyla birlikte Suudi Arabistan'a 2012 yılında önemli ölçüde ihracat gerçekleştirileceğine inanıyorum. 1,3 milyar dolarlık bir pazardan sektörümüzün yüzde 5 pay alması Suudi Arabistan'a 65 milyon dolar, yüzde 10 pay alması ise 130 milyon dolarlık ihracat anlamına gelmektedir. Söz konusu pazardan yüzde 5'lik pay almamız bu sektörün ihracatını yüzde 20 düzeyinde artıracaktır.'' Bakan Çağlayan, Suudi Arabistan standartlarına uyum sağlayabilecek firmaların başvurması halinde, Suudi Arabistan Gıda ve İlaç İdaresi Heyeti'nin bu firmaları yerinde incelemesinin de temin edilebileceğini bildirdi. Ekonomi Bakanı, söz konusu yasağın diğer firmalar için de kaldırılmasına yönelik çalışmalarının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile koordineli şekilde sürdüğünü de kaydetti.