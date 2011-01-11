-İHRACATIN YÜZDE 90'INI 14 İLDEN BURSA (A.A) - 11.01.2011 - Türkiye'nin 2010 yılı ihracatının yüzde 90'ı 14 ilden yapılırken, geri kalan kısmı 67 il tarafından gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından derlenen bilgiye göre, 2010 yılında toplam 112 milyar 219 milyon 256 bin doları bulan Türkiye'nin ihracatını, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren 14 il sırtladı. İstanbul, 51 milyar 833 milyon 871 bin dolar ihracat ile Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 46,18'ini tek başına karşıladı. İstanbul ile ikinci sıradaki Bursa'nın toplam ihracatı 62 milyar 761 milyon 756 bin doları bulurken, sadece bu iki il, Türkiye ihracatının yüzde 55,92'sini oluşturdu. İstanbul ve Bursa'nın ardından, sırasıyla Kocaeli, İzmir, Ankara, Gaziantep, Manisa, Denizli, Hatay, Sakarya, Mersin, Adana ve Antalya, 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan iller olarak ilk 14'te yer aldı. Toplam ihracatları 102 milyar 28 milyon 351 bin doları bulan bu iller, Türkiye ihracatının da yüzde 90,91'ini gerçekleştirdi. Buna karşılık, illerin ihracat sıralamasında son 14'te yer alan Muş, Batman, Kırşehir, Sinop, Kastamonu, Bitlis, Yozgat, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Siirt, Gümüşhane, Kars ve Tunceli'nin toplam ihracat rakamı ise 59 milyon 240 bin dolarda kaldı. Bu illerin, Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay ise sadece yüzde 0,052 oldu. 2010 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 il şöyle: . İhracat/2010 Pay İl (Bin dolar) (Yüzde) --------- ------------ ------- İstanbul 51.833.871 46,18 Bursa 10.927.885 9,73 Kocaeli 8.880.173 7,91 İzmir 7.201.910 6,41 Ankara 5.186.288 4,62 Gaziantep 3.887.663 3,46 Manisa 3.524.252 3,14 Denizli 2.143.886 1,91 Hatay 1.732.129 1,54 Sakarya 1.665.431 1,48 Mersin 1.503.649 1,33 Adana 1.378.425 1,22 Antalya 1.130.708 1,00 Kayseri 1.032.081 0,92