-İHRACATIN YÜZDE 59,8'İ KOBİ'LERDEN ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - Geçen yıl ihracatın yüzde 59,8'ini Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) gerçekleştirdi. Dış ticarette sanayi sektörü ilk sırada yer alırken, sanayici girişimlerin yarısı da AB'ye yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 yılına ait Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri'ni yayımladı. 2009 yılında 47 bin 352 girişim ihracat, 51 bin 627 girişim ithalat yaptı. İhracatın yüzde 59,8'i 0-249 kişi çalışan ve KOBİ olarak değerlendirilen girişimler tarafından gerçekleştirildi. İthalatın ise yüzde 40,1'i KOBİ'ler tarafından yapıldı. İhracatta 0-9 kişi çalışan mikro girişimlerin payı yüzde 17,3 olurken, yüzde 25,1'i 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimler, yüzde 17,4'ü 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimler ve yüzde 39,8'i 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimler tarafından gerçekleştirildi. İthalatın yüzde 59,8'i 250 ve daha fazla çalışan büyük girişimler tarafından gerçekleştirilirken, 0-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 8,5, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 15 ve 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 16,6 oldu. -DIŞ TİCARETTE SANAYİ SEKTÖRÜ İLK SIRADA- Girişim ana faaliyetleri esas alındığında ihracatın yüzde 59,9'u, ithalatın ise yüzde 54,6'sı sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı yüzde 34,5, ithalattaki payı ise yüzde 31,5 düzeyinde gerçekleşti. Sanayi sektörü ihracatının yüzde 60,8'i 250 ve daha fazla çalışan büyük girişimler tarafından yapıldı. Ticaret sektörünün ihracatında ise yüzde 41,3 payla 10-49 kişi çalışan küçük girişimler en yüksek paya sahip oldu. Sanayi sektörü tarafından yapılan ithalatta yüzde 73,4, ticaret sektörü tarafından yapılan ithalatta ise yüzde 32,4 payla 250 ve daha fazla çalışan büyük girişimler ilk sırada yer aldı. -SANAYİCİ GİRİŞİMLERİN İHRACATININ YARISI AB'YE- 2009 yılında, ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin ihracatının yüzde 50'si AB ülkelerine yapılırken, yüzde 16,5'i Orta ve Yakındoğu ülkelerine gerçekleşti. AB ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 64,9'u sanayi, yüzde 32,5'i ticaret sektörü tarafından gerçekleştirildi. Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ithalatının yüzde 43,5'ini AB'den, yüzde 18,4'ünü Diğer Asya ülkelerinden, yüzde 16,4'ünü AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden gerçekleştirdi. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin en çok ithalat yaptığı ülke grupları sırasıyla AB (yüzde 41,4), Diğer Asya (yüzde 29,4) ve AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri (yüzde 15,3) oldu. -SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATININ YÜZDE 60,7'SİNİ SANAYİCİ YAPTI- Sanayi ürünleri ihracatının yüzde 60,7'sini ana faaliyeti sanayi olan girişimler, yüzde 33,4'ünü ise ana faaliyeti ticareti olan girişimler gerçekleştirdi. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin yaptığı ihracatın ise yüzde 95,3'ü sanayi ürünleri, yüzde 2,5'i tarım ürünleri oldu. Sanayi ürünleri ithalatının girişim ana faaliyetine göre yüzde 53,7'si sanayi, yüzde 36,6'sı ticaret ve yüzde 8,4'ü diğer sektörler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin yaptığı ithalatının yüzde 78,1'ini sanayi ürünleri, yüzde 12,6'sını madencilik ürünleri ve yüzde 3,6'sını ise tarım ürünleri oluşturdu. -İTHALATIN NEREDEYSE YARISINI 50 GİRİŞİM GERÇEKLEŞTİRDİ- 2009 yılında ihracatın yüzde 48,7'sini 100 girişim, ithalatın ise yüzde 48,6'sını 50 girişim yaptı. En çok ihracat yapan 5 girişim toplam ihracatın yüzde 17,2'sini, en çok ithalat yapan 5 girişim ise ithalatın yüzde 22,5'ini gerçekleştirdi. İhracatta ilk 5 girişimin sanayi sektöründeki payı yüzde 18,1, ticaret sektöründe yüzde 14,1 oldu. İthalatta ilk 5 girişim sanayi sektöründe yüzde 21 paya sahipken, bu pay ticaret sektöründe yüzde 10,3 olarak gerçekleşti. -GİRİŞİMLERİN YÜZDE 45,6'SI BİR ÜLKEDEN İTHALAT YAPTI- 2009 yılında, 21 bin 662 girişim tek ülkeye ihracat yaparken, 7 bin 934 girişim 2 ülkeye, 8 bin 928 girişim ise 3-5 ülkeye ihracat yaptı. 20 ve üzerinde ülkeye ihracat yapan girişim sayısı bin 697 iken, bu girişimler ihracatın yarısından fazlasını (yüzde 54,1) gerçekleştirdi. 985 girişim 20 ve daha fazla ülkeden ithalat gerçekleştirdi. Bu girişimlerin ithalatı, toplam ithalatın yüzde 51,7'sini oluşturdu. 2009 yılında 23 bin 518 girişim tek ülkeden (toplam girişimlerin yüzde 45,6'sı), 8 bin 930 girişim 2 ülkeden, 10 bin 122 girişim ise 3-5 ülkeden ithalat gerçekleştirdi.