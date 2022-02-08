"İhracatçının TCMB'ye sattığı bedelin tekrar dövize döndürülmesi kazanım olur"

Makina İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Bloomberg HT yayınında ihracatçıların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) satılacak ihracat bedeli ile ilgili düzenlemeye ilişkin "Tekrar dövize dönme meselesi yönetmelik olarak mümkün olan bir şey ama bankaların bu konuda sıkıntısı var. Bu sıkıntılar aşılırsa önemli bir kazanım olur" dedi.

Bloomberg HT’ye konuşan Karavelioğlu, aynı gün içinde Dövize dönmenin yönetmelikte yer aldığını ancak bankalarda bu konuda sıkıntı yaşandığını söyledi. Karavelioğlu, tekrar dövize dönme imkanının önemli bir kazanım olacağını belirtti.

Karavelioğlu’nun açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"Sanayicilerin kullandığı hammadde ve ara malı 120 milyar dolar civarında. Makine yedek parça ihtiyacı ise 15 milyar dolar civarında. Yani sanayicilerin 135 milyar dolarlık ithalat yapması lazım. Bu ithalatın yüzde 62’si mal mukabili yüzde 22’si de peşin yapılıyor.

Lojistikteki sorunları biliyoruz, Çin’de fabrikaların çalışmadığını biliyoruz. Yani sipariş verdiğiniz bir şeyin ne zaman geleceğini planlayamıyorsunuz. Bu yüzden biz bunu bankalarda nakit tutmayı tercih ediyoruz. Burada 100 milyar doların üzerinde bir ihtiyaç net görülüyor. Şimdi yüzde 25’lerin bozulması makine sektörü için hiçbir şey ifade etmez."