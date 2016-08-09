İhracatçılara yeşil pasaport verilecek

Resmi Gazete’de 9 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanan 6728 sayılı kanununun 7. maddesi ile Pasaport Kanunu’nun 14 üncü maddesinin (A) bendine bir paragraf eklenerek, ihracatçılara yeşil pasaport verilmesine yasal zemin hazırlandı.

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Şadi Çetin yaptığı yazılı açıklamada ihracatçılara yeşil pasaport verilmesine yasal zemin hazırlandığını belirterek şunları söyledi:

"Uzun zamandır kamuoyunda konuşulan ve ihracatçıların haklı talebi ve beklentisi olan bu düzenleme, ihracatçılarımızın seyahat planını kolaylaştıracak ve ülkemizin ihracat gelirlerini pozitif yönde etkileyecektir. Yayımlanan kanuna göre; yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı (yeşil) pasaport verilebilecek. Ancak Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olanlar yeşil pasaport alamayacaklar."