İhracatçılar krizi fırsata çevirmenin yolunu arıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, küresel mali krizin her gün bir şeyler çıkardığını, bu nedenle ihracatçılar olarak planlarını önlerini gördükten sonra yapmak istediklerini söyledi.



Büyükekşi, yaptığı açıklamada, global ekonominin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu ifade etti.



Mal sattıkları pazarlarda bir daralmanın olduğunu, global krizin kendilerine hemen her gün yeni bir şeyler çıkarttığını belirten Büyükekşi, "Onun için acele etmek istemiyoruz. Önümüzü görüp ondan sonra planlarımızı yapmak istiyoruz. Talepte daralma olur ve alan olmazsa kurlar istediği kadar yükselsin hiçbir şey ifade etmez. Önemli olan talepteki daralmanın aşılmasıdır, o zaman kurun yükselmesi tek başına bir şey ifade eder" dedi.



Büyükekşi, amaçlarının küresel mali krizi fırsata çevirmenin yollarını arayarak üretime ve ihracata dayalı politikaları hayata geçirmek olduğunu, tüm bunları yaptıktan sonra küresel krizin kendileri için büyük avantaj olacağını bildirdi.



Özellikle lojistik olarak Türkiye'nin, Avrupa'ya yakın olmasını bir avantaj olarak gördüklerini anlatan Büyükekşi, "Avrupa'daki firmaların çok riske girmeden daha küçük miktarlı mal talepleri olabilir, bunları hayata geçirebiliriz" diye konuştu.



Yeni pazar arayışları



Büyükekşi, bu yılki ihracat hedeflerinin tutacağını, ancak önümüzdeki yıl mümkün olduğu kadar pazarı çeşitlendirmek zorunda olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



"AB ve ABD'nin dışında özellikle Orta Doğu, Yakın Doğu ve Afrika pazarında yeni çalışmalar yapacağız. Çünkü, AB'ye olan ihracatımızın oranı azalırken, komşu ve çevre ülkelere olan ihracatımızın oranı ise daha artıyor. Yılın 8 ayında Türkiye Yakın ve Orta Doğu ülkelerine olan ihracatını yüzde 85 artırdı. Dolayısıyla bu gibi ülkelerde de bir ivme yakalamış durumdayız. Önümüzdeki dönemlerde bu ivme daha da artacaktır."



Büyükekşi, ihracatçılar olarak pazar çeşitlendirmesine büyük önem verdiklerini, önümüzdeki dönemde bu bölgelerle olan dış ticaretin geliştirilmesi için daha büyük efor sarf edeceklerini sözlerine ekledi.

