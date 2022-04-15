İhracatçılar döviz gelirinin yüzde 40'ını zorunlu olarak Merkez Bankası'na satacak

Dünya'nın aktardığına göre İhracatçıların TCMB'ye yapılacak döviz satışına ilişkin uygulama talimatında değişikliğe gidildi.

Konuya ilişkin talimat şöyle:

"TCMB İhracat Genelgesi’nin “İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı” başlıklı EK MADDE 1’de, 15.04.2022 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığının 15.04.2022 tarihli talimatıyla yapılan değişiklikle daha önce yüzde 25 olan oran yüzde 40 olarak değiştirilmiştir. Bu düzenlemenin yürürlük tarihi 18.04.2022 olarak belirtilmiştir."

Ocak ayında alınan bir kararla, ihracatla elde edilen dövizinin yüzde 25’inin Merkez Bankası’na satılması zorunlu hale getirilmişti.