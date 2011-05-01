-İHRACAT YÜZDE 25 ARTTI GAZİANTEP (A.A) - 01.05.2011 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Nisan ayında ihracat, geçen yılın ayına kıyasla yüzde 25,45 artışla 11 milyar 796 milyon 332 bin dolar olarak gerçekleşti. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Anatolian Otelde düzenlediği basın toplantısında Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. TİM verilerine göre, Ocak-Nisan 2011 döneminde ihracat yüzde 22,21 artışla, 43 milyar 264 milyon 341 bin dolar oldu. Son 12 aydaki ihracat rakamı ise yüzde 15,48 artışla 121 milyar 840 milyon 891 bin dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında en fazla ihracatı 1 milyar 792 milyon dolar ile otomotiv endüstrisi yaparken, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 1 milyar 611 milyon dolarlık ihracat ile ikinci, çelik sektörü ise 1 milyar 467 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.