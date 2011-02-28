-İHRACAT YÜZDE 22,1, İTHALAT YÜZDE 44,3 ARTTI ANKARA (A.A) - 28.02.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2011 yılı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre Türkiye'nin ihracatının yüzde 22,1, ithalatının ise yüzde 44,3 oranında artış gösterdiğini bildirdi. Dış ticaret açığı ise söz konusu dönemde yüzde 89,4 artışla 7 milyar 312 milyon dolara ulaştı. TÜİK ve Gümrük Müsteşarlığı işbirliği ile oluşturulan 2011 yılı Ocak ayına ilişkin, geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, bu yılın Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 22,1 oranında artarak 9 milyar 561 milyon dolar, ithalat ise yüzde 44,3 artarak 16 milyar 873 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 89,4 artışla, 3 milyar 860 milyon dolardan 7 milyar 312 milyon dolara yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, 2011 yılı Ocak ayında, 2010 yılı Ocak ayına göre ihracat yüzde 22,1 artarken, ithalat yüzde 38,6 artış gösterdi. 2010 yılı Ocak ayında yüzde 67 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2011 yılı Ocak ayında yüzde 56,7'ye geriledi. Geçen yıl Ocak ayında 7 milyar 831 milyon dolarlık ihracat, 11 milyar 691 milyon dolarlık ithalat yapılmıştı. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 67 olmuştu. TÜİK verilerine göre 2010 ve 2011 Ocak ayları itibariyle dış ticaret rakamlarındaki gelişme şöyle: /* . OCAK Değişim 2010 2011 Yüzde -------- ------ ------- İhracat 7,831 9,561 22,1 İthalat 11,691 16,873 44,3 Dış denge -3,860 -7,312 89,4 Karşılama oranı-yüzde 67,0 56,7 - */