İhracat hedefi 151 milyar dolar

T24

'Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmalı'



Çekte hapis cezası



'Dolar kurunu 1,7-1,8 arasında öngörüyoruz'



1-24 Ocak arasında ihracat artışı yüzde 13,3



Ocak ihracat rakamları İnegöl'de açıklanacak



Yatırım teşvikleri



Büyükekşi, Ceylan İntercontinental Otel'de düzenlediği basın toplantısında 2011'i değerlendirerek 2012 yılına ilişkin beklenti ve öngörülerini açıkladı.Büyükekşi, temmuz ayında yeni Türk Ticaret Kanunu ile Borçlar Kanunu'nun uygulamaya gireceğine de işaret ederek, bu kanunlarda da bazı sıkıntılar olduğunu, mutlaka gerekli değişikliklerin yapılmasını talep ettiklerini söyledi.Bununla ilgili birliklerden görüş almaya devam ettiklerini, ama kişisel olarak bazı bilgilerin paylaşılmasını da sakıncalı gördüklerini ifade eden Büyükekşi, yurt dışında da firmalara ilişkin her bilginin açıklanmadığını, TÜİK'in de firmalar bazında değil, sektörel bazda bilgi verebildiğini hatırlattı.Yasa ile finansal tabloların açıklanmasının öngörüldüğüne işaret eden Büyükekşi, ''Yanlış anlaşılmalar var. Bizim anladığımız şekilde ise biz karşı çıkıyoruz'' dedi.Büyükekşi, ortakların borçlanması konusunu incelettiklerini, kayıt dışına yönelik ise kendilerinin kayıt dışını desteklemediklerini, bütün kurumların çalıştığını, gereken değişiklikler yapıldıktan sonra temmuz ayına ulaşacaklarını, sürecin işlemesini beklediklerini kaydetti.Çek Yasası'na da değinen Büyükekşi, ''Ödeyemeyenlerin mağduriyetinden söz ediliyor. Asıl mağdur olanlar alacaklı olanlar. Bundan kimse bahsetmiyor. Bunun altını çiziyoruz. Mağdur olanlar alacaklı olanlar, onun dikkate alındığı bir çalışma var. Onu destekliyoruz'' dedi.Büyükekşi, ''Çekte hapis cezasının kaldırılmasını istemiyoruz'' dedi.Bu sene geçen yıla göre büyüme oranında önemli bir düşüş beklendiğini, orta vadeli programda yüzde 4 büyüme beklentisi bulunduğunu belirten Büyükekşi, ''Bizim öngörümüz 3. çeyrekte bu rakamın yukarıya doğru revize edileceği yönünde. Dolar kurunun 1,7-1,8 arasında dalgalanacağını, sepet kurun 2,1 olacağını düşünüyoruz. Bu kur rekabetçi kur. İthalatta da dengeleyici olacak. 1,7'nin altına düşme olursa Merkez Bankasının proaktif davranması gerektiğini söylüyoruz. Bu politikalar cari açık ithalat ve ihracat için önemli'' dedi.Büyükekşi, geçen yıl ihracatı hedeflerinin üzerinde gerçekleştirerek yüzde 18,2 artırdıklarını, bu seneki hedefin de yüzde 12 ihracat artışı olduğunu dile getirerek, ''Bu da 151 milyar dolar yapıyor. 1-24 Ocak arasında ihracat artışı yüzde 13,3. Beklentimize paralel gidiyor'' dedi.Bu sene cari açıkta düşüş beklediklerini anlatan Büyükekşi, cari açığın 2 aydan beri düşüş trendine girdiğini, ihracatın ithalatı karşılama oranının 2013'de yüzde 65 olması gerektiğini, 2023'de ise bunu yüzde 80 olarak öngördüklerini söyledi.Büyükekşi, önümüzdeki ay da ihracat rakamlarını İnegöl'de açıklayacaklarını bildirdi.Türkiye'nin son 10 yıllık ihracat performansına ilişkin bilgi veren Büyükekşi, 2001'de 31 milyar dolar olan ihracatın 2011'de 135 milyar dolara çıktığını hatırlattı.Mehmet Büyükekşi, ''10 yıl önce bir yılda gerçekleştirdiğimiz ihracatı 3 ayda yapacak konuma geldik. Bu yıl için de hedefimiz 150 milyar dolarlık ihracat rakamını gerçekleştirebilmek'' dedi.İhracat rakamlarını sektörel olarak değerlendiren Büyükekşi, ihracatta birinci sırada olan otomotiv sektörünün 2001'de 3,4 milyar dolar olan ihracatının 2011'de 20,4 milyar dolara çıktığını ve yüzde 494 büyüme gerçekleştiğini, ikinci sırada yer alan kimyevi maddeler sektörünün 1,8 milyar dolardan 16,3 milyar dolara (yüzde 804 büyüme), hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün de 7,5 milyar dolardan, 16,2 milyar dolara çıktığını (yüzde 117 büyüme) vurguladı.Büyükekşi, son 10 yıla bakıldığında ihracatta en yüksek artışın yüzde 804 ile kimyevi maddeler sektöründe, en düşük artışın ise yüzde 6 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe gerçekleştiğini bildirdi.Büyükekşi, şöyle devam etti:''Yatırım teşvikinin tekrar gündeme alınmasını istiyoruz. Bölgeler arası farklılıkların giderilmesi için 4 bölgenin yetersiz olduğunu, 5-6 bölge olması gerektiğini düşünüyoruz. Yüksek teknolojiyle ilgili stratejik sektörlere çok daha fazla teşvik verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bazı sektörlerin istihdam, bazı sektörlerin enerji teşvikine ihtiyacı var. Bunların verilmesini talep ediyoruz.''