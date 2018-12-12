İhracat birim değer endeksi Ekim'de yüzde 2.3 azaldı

İstanbul, 12 Aralık (DHA) - İhracat birim değer endeksi, Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 azaldı, ithalat birim endeksi aynı dönemde yüzde 3.4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2018\'e ilişkin dış ticaret endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 7.9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5.8 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 2.4 azalırken, yakıtlarda yüzde 29 arttı.

İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9.0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14.2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18.1 artarken, yakıtlarda yüzde 1.4 azaldı

İthalat birim değer endeksi, Ekim 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 arttı.

Endeks söz konusu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1.5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1.5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1.6 azalırken, yakıtlarda yüzde 29.3 arttı.

İthalat miktar değer endeksinde, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.7 arttı.

Endeks Ekim 2018 döneminde gıda, içecek ve tütünde yüzde 6.0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13.9, yakıtlarda yüzde 10 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 31.6 azaldı. (Tablo&Grafik)