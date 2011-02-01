-İHRACAT ARTTI SAMSUN (A.A) - 01.02.2011 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ocak ayında ihracat 2010 yılının aynı ayına göre yüzde 22,67 artışla 9 milyar 655 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2011 yılı ilk ihracat rakamlarını Samsun'da düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Büyükekşi'nin verdiği bilgiye göre, son 12 aylık ihracat, önceki döneme göre yüzde 13,39 artışla 115 milyar 754 milyon dolar oldu. TİM Başkanı Büküyükekşi, ''2011 ilk ayında en fazla ihracat yapan sektörlerimiz, 1 milyar 493 milyon dolar ile otomotiv endüstrisi, 1 milyar 311 milyon dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 215 milyon dolar ile kimyevi maddeler ve mamülleri sektörlerimiz oldu'' dedi.