-İHRACAT ARTTI MUŞ (A.A) - 01.10.2010 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre bu yıl Eylül ayında ihracat, 2009 yılının aynı ayına göre yüzde 10,25 artışla 9 milyar 229 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. TİM tarafından, Muş Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı. Açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde ihracat yüzde 12,45 artışla 82 milyar 189 milyon dolara yükselirken, son 12 aydaki ihracat ise yüzde 11,32 artışla, 111 milyar 243 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında en fazla ihracat yapan sektör 1 milyar 462 milyon dolarla otomotiv sektörü olurken, bunu 1 milyar 138 milyon dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 85 milyon dolarla demir çelik ürünleri sektörleri takip etti.