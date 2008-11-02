İhracat 32 aydan sonra ilk kez geriledi

Krizin etkisiyle Türkiye’nin ihracat pazarlarının özellikle Avrupa ekonomisinin daralmasının Türk ihracatçıları etkilemesi bekleniyordu. Beklenen oldu, ekim ayında ihracat 32 ay aradan sonra ilk kez düştü. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin 2008 yılı Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1.87 düşüşle 9 milyar 530 milyon dolar oldu



Ekim ayı verisiyle birlikte ihracatta krizlerin etkileri görülmüş oldu. İhracatta son gerileme yüzde 1’lik düşüşle 2006 yılının ocak ayında kaydedilmişti.



TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından açıklanan verilere göre ekimde sanayi ürünleri ihracatında yüzde 4.02’lik keskin bir düşüş görülürken, tarım sektörünün ihracatındaki artış, toplam dış satışın daha da gerilemesini engelledi.



Türkiye ’nin ekim ayındaki toplam ihracatının yüzde 82 ’sini gerçekleştiren sanayi grubunda, yüzde 4.02 düşüş ile 7 milyar 854 milyon dolarlık ihracat yapıldı.



Sanayide büyük düşüş



İhracatın yüzde 15 ’ini oluşturan tarım alanında yüzde 12.19 artışla 1 milyar 436 milyon dolarlık, yüzde 2.5’ini oluşturan madencilikte ise yüzde 3.27 düşüşle 240 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.



Sanayi grubunda yüzde 63 payla ilk sırada yer alan sanayi mamulleri içinde en büyük payı, yüzde 16’yla taşıt araçları ve yan sanayi alırken, demir çelik ürünleri yüzde 13’le ikinci sırada yer aldı.



Ocak-ekim dönem itibariyle Türkiye’nin ihracatı yüzde 31.01 artışla 111 milyar 857 milyon dolara ulaştı. Ekim ayında son bir yıllık ihracat ise yüzde 28.94 yükselerek 132 milyar 444 milyon dolar oldu.



