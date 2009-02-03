İhracat 2009'da sevindirmeyecek

Tempo24

İhracatçı 1 milyar dolarlık fon istiyor

Bankalar kredi vermiyor



Hedef pazarlar yenilenmeli, orta ve azgelişmiş ülkeler hedeflenmeli

ABD'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan kriz dalga dalga etkilerini göstermeye devam ediyor. Dünya ekonomilerinin ancak 2010 yılının başlarından itibaren toparlanmaya başlayacağı öngörüsünün ardından, ihracatçılar da başta dış ticaret olmak üzere 2009’a yönelik hedeflerini ve beklentilerini küçülme doğrultusunda revize ediyor.İhracat hedeflerinde sapma ve gerileme olduğunu vurgulayan TİM’in dün açıkladığı 2009’un ilk ayına yönelik ihracat rakamındaki yüzde 27’lik düşüş de bu gerilemeye işaret ediyor.Aralık ayında ihracatta yüzde 25’lik düşüş olduğunu belirten Büyükekşi, son durumla ilgili görüşlerini, "Ocak ayı ihracatı da yüzde 27 düştü. Biz bu gerilemeyi ön görmüştük. Bunun önümüzdeki bir iki ay içerisinde de yüzde 20-25 arasında devam edeceğini düşünüyoruz. 2009 yılı sonu ihracat hedefinde yüzde 17 düşüş bekliyoruz. Bunu da son derece doğal karşılıyoruz. Bizim ihracat yaptığımız pazarlardaki talep düşüklüğü bunu yaratıyor. İkinci çeyrekten sonra dış piyasalarda oluşacak gelişmelere paralel ihracatımız da ona göre şekillenecek, şu anda önümüzü net olarak göremiyoruz" şeklinde açıklarken, ihracatçının hükümetten beklentilerini de sıralıyor.Krizin yurtdışı pazarlarda yarattığı daralma nedeniyle zor bir dönemden geçen ihracatçı, hükümetten 1 milyar dolarlık garanti fonu istedi. İhracatın 32 aylık yükselişin ardından 2008 yılının aralık ayında yüzde 25, 2009'un ocak ayında ise yüzde 27,9 oranında gerilediğini söyleyen Mehmet Büyükekşi, bu kan kaybına karşı acil destek istedi.TİM, ocak ayına dair ihracat rakamlarını dün İskenderun'da açıkladı. Buna göre Ocak 2009 ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,91 gerileyerek, 7 milyar 51 milyon dolar oldu. Ocak ayında en fazla ihracat yapan sektör, 1 milyar 153 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon oldu.İkinci sırayı 1 milyar 4 milyon dolarla otomotiv sektörü alırken, bunu otomotiv yan sanayi ile demir çelik sektörleri takip etti. Öte yandan sanayi sektörü ihracatındaki gerileme yüzde 31,08 olurken, madencilik yüzde 30,05, tarım sektörü ise yüzde 5,25 geriledi. İhracatta en fazla kan kaybeden ürünler ise yüzde 53,24 ile taşıt araçları ve yan sanayi, yüzde 45,34 ile kimyevi maddeler ve yüzde 45,21 ile fındık ve mamülleri oldu.İhracattaki kaybın azalması için 1 milyar dolar sermayeli kredi garanti fonunun devreye sokulması gerektiğini dile getiren TİM Başkanı Büyükekşi, ayrıca prim borcu olmayan şirketlerin SSK ve muhtasarlarının yüzde 25'nin 1 yıl boyunca İşsizlik Fonu'dan ödenmesini önerdi. "Son 7 yıldır Türkiye'nin reel sektöründen finans sektörüne çok ciddi bir kaynak aktarımı yapılmıştır. Şimdi sıra ihracatçımıza ve reel sektörümüze kaynak aktarmanın sırasıdır" diyen Büyükekşi, fonun 500 milyon dolarlık kısmının hazine kağıdı olarak yaratılabileceğini, diğer 500 milyon dolarlık kısımın ise bankacılık sektörü tarafından sağlanabileceğini kaydetti.Bankaların kasalarında 24 milyar TL nakit bulunmasına rağmen firmalara kredi vermediğini dile getiren TİM Başkanı, "Eğer bu fonu hayata geçirirsek Eximbank'a gelemeyen firmaları cesaretlendirme imkanımız olur" diye konuştu.Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ile hedefi tam 12'den vurduğunu da vurgulayan Büyükekşi, "Faiz konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Merkez Bankası 3 ay ara arkaya faiz indirimine giderek gecelik faizleri yüzde 16,75'ten yüzde 13 seviyesine çekti. Gerçekleştirdikleri radikal faiz indirimleri dolayısıyla Merkez Bankası Başkanı ve ekibini yürekten kutluyoruz" diye konuştu.Türkiye'nin bundan sonraki stratejisini üretme ve ihraç üzerine oluşturması gerektiğine dikkati çeken Büyükekşi, "Üreterek ve ihraç ederek büyümemiz, bu şekilde döviz kazanmamız lazım. Sektörel uygulanacak politikalardan da ihracatçılar lehine pozitif ayrımcılık istiyoruz" dedi. Büyükekşi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan'ın bölgesel ve sektörel teşvik için çalışması olduğunu belirterek, TİM olarak bu çalışmayı desteklediklerini de bildirdi.İhracatçıların mutlaka yeni pazarlar oluşturması gerektiğini belirten Büyükekşi, "gelişen ülkeler yerine orta ve az gelişmiş ülkelere ihracatı kaydırmak" gerektiğini söyledi.Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Yemen, Peru, Vietnam gibi ülkelere yapılan ihracatlarda önemli artışlar olduğunu hatırlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:"İhracatımızda yüzde 300-400, hatta 600-700'e varan artışların yaşandığı ülkeler var. Biz devamlı olarak körfez ülkeleri demiyoruz, körfez ülkeleri bunlardan sadece bir kısmı. Afrika ülkelerinden bahsediyoruz. Uzak doğu ve yakın doğu ülkelerinden bahsediyoruz. Önemli olan burada mümkün olduğunca ekonomisi 2009 yılında büyüme göstermeyip de büyüme hedefi olan ülkeler olmalı. Krizin etkilerini bu ülkelerle atlatırız."