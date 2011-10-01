-İhracat 10 milyar 723 milyon dolar oldu ELAZIĞ (A.A) - 01.10.2011 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Eylül ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16.41 artışla 10 milyar 723 milyon dolar olurken, yılın ilk 9 ayında ise yüzde 21.71 artışla 99 milyar 453 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. TİM verilerine göre, Eylül ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.41 artışla 10 milyar 723 milyon dolar olurken, yılın ilk 9 ayında yüzde 21.71 artışla 99 milyar 453 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 12 aylık dönemde ise yüzde 18.83 artışla 131 milyar 622 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu yıl eylül ayında ihracat, 2010 yılının aynı ayına göre yüzde 16,41 artışla 10 milyar 723 milyon 83 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. TİM verilerine göre, son 12 aydaki ihracat 131 milyar 621 milyon 545 bin dolar oldu. Eylül ayında en fazla ihracat yapan sektör, 1 milyar 665 milyon 665 bin dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Bu sektörü, 1 milyar 308 milyon 90 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 276 milyon 597 bin dolarla çelik, 1 milyar 112 milyon 185 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü takip etti. Türkiye'nin, Eylül ayında toplam ihracatının yüzde 83,13'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 17,13 artışla 8 milyar 914 milyon 172 bin dolarlık, yüzde 13,86'sını oluşturan tarım grubunda yüzde 13,28 artışla 1 milyar 485 milyon 816 bin dolarlık ve yüzde 3,01'ini oluşturan madencilik grubunda yüzde 11,64 artışla 323 milyon 95 bin dolarlık ihracat yapıldı. Sanayi sektörü alt başlığı altında yüzde 62,76 payla ilk sırada yer alan sanayi mamulleri içinde en büyük payı, yüzde 15,53 ile otomotiv endüstrisi alırken, bunu yüzde 11,91 ile çelik, yüzde 10,37 ile hazırgiyim ve konfeksiyon izledi. En yüksek ihracat artışı, yüzde 137,22 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşirken, bu sektörü yüzde 86,76 ile süs bitkileri, yüzde 71,80 ile su ürüleri ve hayvansal mamuller, yüzde 58,33 ile diğer sanayi ürünleri takip etti. Tütün ve mamullerinde yüzde 39,36'lık, fındık ve mamullerinde yüzde 22,40'lık, yaş sebze ve meyvede yüzde 5,56'lık, deri ve deri mamullerinde yüzde 4,09'luk hayırgiyim ve konfeksiyonda yüzde 1,82'lik gerileme oldu.