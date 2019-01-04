İhraç talebiyle disipline sevk edilen MHP'li Usta'dan İyi Parti iddiasına ilk yanıt: Tezvirat

Cumhur İttifakı için "İttifak olmazsa olmaz değil" açıklamasının ardından MHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen eski grup başkanvekili Erhan Usta, İyi Parti'ye geçeceği iddiasıyla ilgili "Bunların tamamı tezvirat, beni yıpratmak için yapılıyor" dedi.

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre, eski MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, dün, Cumhur İttifakı'na yönelik "İttifak olmazsa olmaz değil" açıklaması nedeniyle kesin ihraç istemi ile Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, MHP'den ihraç edilmesinin ardından İyi Parti'ye katılacağı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia edildi.

Usta, bu konuya ilişkin kendisine ulaşan bir bilginin olmadığını söyledi. İyi Parti'ye geçeceği iddialarını yalanlayan Erhan Usta, "Bunların tamamı tezvirat, beni yıpratmak için yapılıyor" dedi.

Tezvirat: Yalan dolan şeyler, kovculuklar