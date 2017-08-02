"İhraç edilmiş polis tercihimizdir" diyerek iş ilanı verdiler

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL uygulaması sonrası kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen kamu çalışanları, sosyal medyada oluşturdukları gruplarda ihraçlarla ilgili sorulara cevap arıyor ve iş ilanları paylaşıyor. Gruplarda Adana'da güvenlik görevlisi ilanı veren bir kişinin "Özellikle polis ihraçlı terchimizdir" notu dikkat çekti.

GazeteDuvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen kamu çalışanlarının sayısı 110 binin üzerine çıktı. Kamu çalışanları sosyal medya üzerinden oluşturulan gruplarda devam eden mahkemeler ile ilgili sorularını, iş ilanlarını paylaşıyor.

‘KHKlı Platformu’ isimli grupta bir kullanıcı iş ilanı verdi. Adana’daki bir sitede iki güvenlik görevlisine ihtiyaç olduğu belirtilen ilanda bir de not düşüldü. İlan veren kullanıcı “Özellikle polis ihraçlı tercihimizdir” dedi.

'KHK ile atılan İŞKUR'a başvurabiliyor mu?'

İhraç edilenlerin dayanışmak için oluşturdukları sayfalarda iş ilanlarının yanı sıra OHAL İnceleme Komisyonu’na verilecek dilekçeler ile ilgili yapılması gerekenler, devam eden mahkeme sürecine dair gelişmeler de paylaşılıyor. Kullanılmayan eşyaların paylaşılması, kiralık ev ilanları, davalar ile ilgilenecek avukatların telefon numaraları gibi pek çok konuda bilgi alışverişi yapılıyor.

KHK ihraçlarının ardından iş arayanlar “KHK ile atılan İŞKUR’a başvurabiliyor mu?”, sosyal güvencesi olmayanlar “İhraç edilenlere Yeşil Kart çıkıyor mu” sorularının cevaplarını arıyor.

Üniversite'den atılan öğrenci: OHAL Komisyonu'na başvuramıyorum

Uludağ Üniversitesi’nde öğrenciyken 667 sayılı KHK ile okuldan ilişkisi kesilen bir öğrenci OHAL Komisyonu’na başvuru yapamadığını hukuki süreçte ne yapması gerektiğini grupta yer alan hukukçulara sordu. Öğrencinin sorusunu grup üyelerinden biri cevapladı. Öğrencinin OHAL Komisyonu’na başvuramayacağı, İdare Mahkemesi’ne başvurarak hukuki süreci tüketmesi gerektiği belirtildi.