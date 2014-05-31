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İhraç edilen polis şefinden Başbakan ve medyaya suç duyurusu

17 Aralık yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcılık kaynakları, 'Başbakan ile ilgili bu şekilde bir ifade dosyamızda yer almamıştır' dedi

31 Mayıs 2014 17:45

Arzu Yıldız

17 Aralık sürecinde meslekten ihraç edilen polis şefi Yakup Saygılı, “polis fezlekelerinde benden ‘dönemin başbakanı’ diye bahsediliyor” diyen Başbakan Tayyip Erdoğan ve bu iddiaya yer veren gazeteler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Yalova mitinginde, “17 Aralık sonrası için hazırlanmış iddianameler, polis fezlekeleri şimdi elime geçti. ‘Dönemim Başbakanı’ ifadesi geçen iddianame hazırlamış polis benim için. Şimdi bu iddianameyi hazırlayan güvenlik mensuplarına, o polis mensuplarına sesleniyorum: Siz bunu 17 Aralık öncesinde hazırladınız. Aralık geçti, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs…Mayıs da bitiyor. ‘Dönemin Başbakanı’ dediğin Tayyip Erdoğan  bak hala burada” demişti.

17 Aralık sürecinin ardından meslekten ihraç edilen polis şefi Yakup Saygılı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Başbakan Tayyip Erdoğan ve basında yer alan haberler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Saygılı tarafından yapılan suç duyurusunda, Başbakan ve söz konusu iddiayı gazetelerine taşıyan medya “İftira atmak ve yalan beyanda bulunmak” ile suçlandı. Suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu “dönemin Başbakanı” şeklinde bir ifadenin emniyet tarafından yürütülen çalışmalarda yer almadığı anlatıldı.

Öte yandan 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcılık kaynakları da T24’e yaptıkları açıklamada, “Başbakan ile ilgili bu şekilde bir ifade dosyamızda yer almamıştır” dedi.

 

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