İhraç edilen polis FETÖ'den tutuklandı

ESKİŞEHİR,(DHA)- BATMAN Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan polis memuru Mesut E., Eskişehir\'de gözaltına alındı. Mesut E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Mesut E.\'yi Eskişehir\'de yakaladı. Batman Cumhuriyet Savcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mesut E., götürüldüğü TEM Şubesi\'nde yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Mesut E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.