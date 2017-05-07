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İhraç edilen hâkim ve savcılara gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'FETÖ' soruşturması kapsamında 23 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı

07 Mayıs 2017 01:28

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman'ın koordinesinde, ‘FETÖ'ye mensup olduğu iddia edilen hâkim ve savcılara yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 6 savcı, 16 hâkim ve 1 idari hakim için gözaltı kararı çıkarıldı. 

TCK'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu düzenleyen 314/2. maddesi uyarınca haklarında soruşturma yürütülen şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Edirne, Kırklareli, Bursa, Kocaeli, Bilecik ve Sakarya'da çalışma başlatıldı.

Söz konusu çalışmalar kapsamında Anadolu Sulh Ceza Hakimi Mehmet Özakar ve Bilecik Sulh Ceza Hakimi Kamil Boyraz, sorgu yaparken gözaltına alındı.

Adreslerinde arama ve el koyma kararı verilen diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Haklarında gözaltı kararı verilen hakim ve savcıların, HSYK tarafından ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında ihraç edilen 107 hakim ve savcı arasında bulunduğu öğrenildi

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