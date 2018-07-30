İhraç edilen eski Gazi Üniversitesi çalışanı 19 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ' terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen birçoğu önceki KHK'ler ile ihraç edilen Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında KHK'larla ihraç edilenlerin de bulunduğu zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için 4 ilde çalışmaların devam ettiği belirtildi.