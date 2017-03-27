İhraç edilen 120 bin kişiyi ilgilendiren OHAL Komisyonu 2 ay aydır kurulamadı

İhraç edilen ve açığa alınan 120 bin kişinin durumlarının incelenmesi için oluşturulacağı belirtilen OHAL Komisyonu, belirlenen tarihin üzerinden 1 ay geçmesine karşın hâlâ kurulmadı. Başbakanlık’tan valiliklere gönderilen talimatta, komisyon kurulsa da başvuruların alınması için 6 aylık bir sürenin belirlendiği anımsatıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, hükümet OHAL mağdurları için etkili bir iç hukuk sistemi oluşturduğu gerekçesiyle Avrupa’yı ikna ettiği OHAL komisyonunu, belirlediği tarihin üzerinden 1 ay geçmesine karşın bir türlü kuramadı. Başbakanlık'tan valiliklere gönderilen talimat ise açığa alınan ve ihraç edilen 118 bin 621 memurun, komisyon kurulsa da umut ışığını göremeyeceğini ortaya koydu. Valiliklere gönderilen talimatta, komisyon kurulsa da başvuruların alınması için 6 aylık bir sürenin belirlendiği anımsatıldı. Talimat, mağdurların haziran sonuna kadar bekleyebileceği yorumlarına neden oldu. Talimatta, Başbakanlık tarafından ikinci bir talimatla "başlayın" denene kadar, itirazların incelenmeyeceği belirtildi.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK'larla ihraç edilen ya da açığa alınan 118 bin 621 kişi ise aklanmayı bekliyor. Başbakanlık, 24 Temmuz 2016’da tüm OHAL işlemlerinin yanı sıra, ihraç ve açığa alma şikâyetlerinin de incelenmesi için OHAL Koordinasyon Kurulu oluşturdu. Ancak OHAL ile kamu personeli üzerinde yürütülen tasarruflar Avrupa’da yoğun şekilde eleştirildi. Bunun üzerine hükümet, 23 Ocak’ta yayımladığı bir KHK ile mağduriyetlerin giderilmesi için Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nu kurdu. Bu komisyonun, OHAL Koordinasyon Kurulu’ndan farkı, alacağı kararların, iç hukuk sisteminde bir yerinin olması, kararlara itiraz mekanizmasının da oluşturulmasıydı. Avrupa, komisyonun “etkili bir iç hukuk sistemi” olduğuna ikna oldu.

2 ay gecikti

KHK’ya göre komisyonun üyelerinin 23 Şubat’a kadar belirlenmesi gerekiyordu. Ancak kuruluş tarihi olan 23 Ocak’ın üzerinden 2 ay geçmesine karşın komisyonun kurulduğuna, üyelerine, sekreteryasına ya da nerede çalışacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçen hafta yani 1 ay koşulunun üstünden 1 ay geçtikten sonra “Bu hafta kurulabilir” açıklaması yaptı ancak komisyon hâlâ kurulmadı.

Haziranı bulabilir

Ancak Başbakanlık’ın, mart ayının ikinci haftasında il OHAL bürolarına bir talimat gönderdiği ortaya çıktı. Talimat, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü kanalı ile valiliklere iletildi. Talimatta genel olarak OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun kuruluş ve işleyişini düzenleyen KHK’nın, süre ile ilgili düzenlemeleri anımsatıldı. Talimatta, komisyonun, itiraz başvrularını almaya başlaması için Başbakanlık tarafından duyuru yapılması gerektiği anımsatıldı. Başvuruların başlama tarihinin KHK’nin yayımlandığı tarih olan 23 Ocak’tan sonraki 6 ay içinde Başbakanlık tarafından duyurulacağı belirtildi. Yani Başbakanlık talimatı ile, 118 bin 621 kişiyi ilgilendiren başvuru işlemenin haziran sonunu bulabileceği duyuruldu. Talimatta komisyon kurulsa da Başbakanlık tarafından başvuru tarihi duyurulmadan yapılacak başvuruların işleme alınmayacağı belirtildi. Bugüne kadar yapılan itirazların incelemeye alınması için Başbakanlık tarafından duyuru yapılmasının bekleneceği ifade edildi.

Talimattaki ilginç cümle

Talimattaki son cümlenin ise ne anlama geldiği netleşmedi. Talimattaki, “Daha önce valiliklerimizden Başbakanlık’a gönderilen ancak içeriği itibarıyla OHAL işlemleri ile alakası olmayan ve tasnif dışı olarak ayrılan başvurular dilekçe sahiplerine iade edilecektir” ifadesi soru işaretleri yarattı.