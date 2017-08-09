İhraç edildiği üniversiteye öğrenci olarak döndü

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'de çıkan kanun hükmünde kararnameler ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki görevinden ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter aynı üniversitenin İletişim Fakültesi'ni kazandı. Rektör Erban İbiş'e dair eleştirine devam edeceğini belirten Yğirter, "Birkaç aya kalmadan atılabilirim" dedi.

GazeteDuvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku bölümünde araştırma görevlisiyken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen barış imzacısı Dr. Cenk Yiğiter, Cebeci Kampüsü’ne geri döndü.

Üniversite sonuçlarının açıklanmasıyla aynı üniversitenin İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü kazanan Yiğiter’in avukatlık stajı da devam ediyor. Özellikle sinema derslerinin ilgisini çektiğini ve 4-5 yıl sonra Rektör Erkan İbiş ile ilgili belgesel ya da kısa film çekmeyi düşündüğünü belirten Yiğiter, Cebeci Kampüsü’ne döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Öğrenciliğim hocalarımız geri döndüğü zaman başlayacak

Avukatlık stajının da devam edeceğini belirten Yiğiter, Rektör Erkan İbiş’e dönük eleştirilerinin süreceğini belirterek “Birkaç aya kalmadan atılabilirim” dedi. İletişim Fakültesi’nde çok sayıda ihraç olduğunu hatırlatan Yiğiter “Ciddi anlamda kan kaybetmiş bir yer orası. Öğrenciliğim hocalarımız geri döndüğünde başlayacak” ifadelerini kullandı.