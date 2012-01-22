İHÖ'den Türkiye'ye sert eleştiri!

T24

İnsan Hakları İzleme Örgütünün yıllık raporunda Türkiye'ye eleştiriler yöneltildi.AK Parti'nin üçüncü dönem iktidara gelmesiyle ülkedeki hakların kısıtlandığı yorumu yapılan raporda, buna, ifade özgürlüğüyle dernek kurma özgürlüğünü sınırlayan, hükümeti eleştirenleri de aylarca cezaevinde kalmalarını sağlayan yasalar örnek gösteriliyor.Raporda, gazetecilerle şiddete bulaşmamış politikacıların cezaevine gönderilmesine de işaret edilidi ve "Bu uygulamalar, Türkiye'nin bölgede yükselen güç olarak uluslararası güvenilirliğini zedeliyor" denildi.Tutuklanan gazeteci sayısındaki artışa dikkat çekilen raporda, Ahmet Işık ve Nedim Şener'in tutuklanmasında şiddet içermeyen yazılarının neden gösterildiği belirtildi.Türkiye'nin demokratik tavsiyelerle bölgede rol oynamaya çalıştığı kaydedilirken, bölgesel rolünü geliştirmek için ise evinde reform yapması gerektiği vurgulandı.Raporda Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve PKK ile mücadelede artan sivil kayba da dikkat çekildi.İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporunda, batılı ülkeleri, Arap Baharı'ndaki tutumları nedeniyle çifte standart uygulamakla suçlandı. Bu ülkelerin Libya konusunda gösterdiği kararlılığı, Bahreyn, Yemen ve Suriye gibi ülkelerde göstermediğine işaret edildi.Raporda ayrıca, Irak'ın polis devletine dönüştüğü, Şii yönetimin Arap Baharıyla birlikte ülke içindeki muhalif gruplara yönelik sert tedbirler aldığı da kaydedildi.