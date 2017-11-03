İhmalle suçlananlara değil; 10 Ekim katliamı müfettiş raporunu haberleştiren gazetecilere dava!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Ekim Gar katliamından önce bazı polis müdürlerinin katliamı önceden haber veren istihbarat raporlarını dikkate almadığına dair müfettiş raporuna ilişkin haberler nedeniyle Cumhuriyet muhabiri Kemal Göktaş, eski Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ile Evrensel muhabirleri Cem Gurbetoğlu ve Tamer Arda Erşin hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Suçlama konusu haberlerin yayımlanmasının üzerinden 1.5 yıl geçtikten sonra düzenlenen iddianamede, 101 kişinin hayatını kaybettiği ve IŞİD’in üstlendiği katliam için “patlama olayı” denilmesi dikkat çekti. Savcılık ayrıca haberlerin müfettiş raporlarına dayanılarak yazıldığından da bahsetmedi. Basın Kanunu’ndaki 4 aylık dava açma süresinin geçmesine rağmen açılan davada, sorumlu yazıişleri müdürleri yerine iki gazetenin genel yayın yönetmenine dava açılması ise “bilgileri dışında haber yayımlanamaz” denilerek savunuldu. Gazetecilere 3 yıla kadar hapis cezasının istenmesine karşılık, sorumlulukları polis müfettişleri tarafından ortaya konulan polis müdürlerinin yargılanmasına izin verilmemişti.

‘Hedef gösterdiler’

İddianamede, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te “yaşanan patlama olayı sonrasında” 13 - 14 Nisan 2016 tarihli evrensel.net internet sitesinde ve Cumhuriyet gazetesinde “Bu olay yaşanmadan önce Ankara’da bu tip canlı bomba eyleminin yaşanabileceğine ilişkin istihbarat bilgilerinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile paylaşıldığı, buna rağmen yetkililerce önlem alınmadığı”na ilişkin haber yapıldığı belirtildi. Söz konusu haberlerde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi’nde görevli polis müdürlerinin isimlerinin, görev yaptıkları birimlerin de açıklandığı ifade edilen iddianamede soruşturma kapsamında ifadesi alınan Cumhuriyet muhabiri Kemal Göktaş ile Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Evrensel muhabirleri Cem Gurbetoğlu ile Tamer Arda Erşin’in “haber yapma haklarını kullandıklarını, herhangi birini hedef gösterme gibi bir kasıtlarının bulunmadığını” söyledikleri aktarıldı.

‘İzin vererek iştirak’

Haberin yapıldığı tarihte Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni olan Can Dündar’ın ifadesi alınamadığı için hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen iddianamede Cumhuriyet ve Evrensel muhabirlerinin terörle mücadelede görev alan personelin hüviyetlerini açıklayarak Terörle Mücadele Kanunu’nun 6/1. maddesinde düzenlenen suçu işledikleri iddia edildi. Savcı Ali İhsan Akdoğan, Dündar ve Polat’ın sorumlu yazı işleri müdürü olmamalarına rağmen haberle ilgili suçlanmasını ise savcı şöyle açıklamaya çalıştı: “İlgili haberlerin, yayın sorumluları olan ve bilgileri dışında bu haberlerin yayımlanması ihtimali olmayan genel yayın yönetmenleri şüpheli Fatih Polat ve Can Dündar’ın bu haberin yayınlanmasına izin vererek suça iştirak ettikleri anlaşılmıştır.” İddianame Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.