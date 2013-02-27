İhlas Holding'te görev değişimi

Enver Ören'in vefatı nedeniyle boşalan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Ahmet Mücahid Ören getirildi. A. Mücahid Ören'den boşalan İhlas Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise Nuh Albayrak tayin edildi.

Enver Ören'in vefatının ardından İhlas Grubu şirketlerinde yeniden yapılanmaya gidildi.

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Ahmet Mücahid Ören üstlenirken, Enver Ören'in vefatıyla boşalan İhlas Holding Yönetim Kurulu üyeliğine ise Murat Odabaş seçildi.

Ayrıca sağlık problemlerinden dolayı istifa eden Alaettin Şener'in yerine de Abdurrahman Gök İhlas Holding Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Yapılan görev dağılımında, Ahmet Mücahid Ören'in İhlas Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmasına ve genel müdürlük görevinin devamına, Yönetim Kurulu Üyelerinden Zeki Celep'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmasına, Sayın Abdurrahman Gök'ün hukuk işlerinden sorumlu murahhas üye olarak görev yapmasına karar verildi.

İhlas Holding Yönetim Kurulu'na yeni atamalara bağlı olarak İhlas Gazetecilik A.Ş.'de de görev değişiklikleri oldu.

Ahmet Mücahid Ören'in İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmesi dolayısıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat Odabaş seçilirken, yapılan görev dağılımında Nuh Albayrak'ın İhlas Gazetecilik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmasına, Genel Müdürlük ve Genel Yayın Yönetmenliği görevinin devamına oybirliği ile karar verildi.