İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören yaşamını yitirdi

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ören, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir böbrek yetmezliği tedavisi gören Ören, iki gündür yoğun bakımdaydı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ören'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.

74 yaşında yaşamını yitiren Ören için yarın İstanbul'da ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek.

Enver Ören Kimdir?

Dr. Enver Ören 10 Şubat 1939'da Denizli'nin Honaz ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Denizli'de tamamladı. Ardından Kuleli Askeri Lisesi'ne, oradan da İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi'ne girdi. 1961 yılında lisans öğretimini tamamladıktan sonra kazandığı NATO bursu ile, bir buçuk yıllığına mesleki çalışmalar yapmak üzere Napoli'ye gitti. Dönüşünde bir müddet öğretim görevlisi olarak üniversitede çalıştı.1970 yılında üniversiteden ve akademik hayattan ayrıldı ve birkaç arkadaşıyla birlikte gazeteciliğe başladı. Çıkardığı gazete önce Hakikat Gazetesi sonra Türkiye Gazetesi adını aldı.

Dr. Enver Ören gazetecilikle beraber iş dünyasında yer aldı. Son olarak İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyordu.