Ihlamur Parkı'nda "5 katlı apartman yapacağız" tabelası!

Beşiktaş’ta kültür varlığı olarak tescil edilen III. Selim ve II. Mahmut’a ait üç adet nişan taşının ve anıtsal nitelikte ağaçların bulunduğu Ihlamur Parkı’nın imara açılmasının ardından mahalleli ile belediye arasında yaşanan tartışma yeni bir boyut kazandı. İmara açılan yaklaşık üç dönümlük arazinin sahipleri, arsanın etrafındaki sac levhaları kaldırdı. Yerine yeşil renkli tel örgüler koyup, parkın girişine, “3 bin 68 metrekare üzerine bölgenin mimarisine uygun, o bölgeye değer katacak ve 5 katı geçmeyecek şekilde konut projesi planlanmaktadır” yazan levha asıldı.

Parkın bir bölümünün geçen Haziran ayında demir levhalarla kapatılmaya başlanmasıyla, mahalle sakinleri protesto gösterileri yaparak Beşiktaş Belediyesi ve inşaat sahiplerini eleştirmişti. Yaşanan tartışmaların ardından inşaat şirketi çalışmalarına bir süre ara verdi. Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, şirket önce parkın etrafındaki demir levhaları sökerek yerine yeşil renkli tel örgüler çekti. Parka vatandaşın girmesi için geçitler de bıraktı. Sonra da mahallelinin tepkisini çeken bir tabela astı.

"Mimariye uygun yapacağız"

Ihlamur Parkı’nın girişine üzerinde “Arsa sahipleri” notu bulunan levhada şunlar yazıyor:

“Beşiktaş Abbasağa Mahallesi, Ihlamur Yıldız Yokuşu’nda yer alan, üzerinde 3. Selim ve 2. Mahmut’a ait üç adet nişan taşının ve anıtsal nitelikte ağaçların da bulunduğu çevre sakinleri tarafından kullanılan ve Ihlamur Parkı olarak adlandırılan 6 bin 735 metrekare yeşil alanın da olduğu 11 bin 936 metrekare arsanın işlemleri tamamlandıktan sonra iddia edilenlerin aksine içinde parkın ve tarihi mirasımızın da bulunduğu yeşil alanın terki yapılarak düzenlendikten sonra siz değerli mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacaktır. 11 bin 936 metrekare arsamızdan yeşil alan dışında kalan ve 5 gecekondu, oto yıkama, oduncu ve çöp toplama yeri olarak kullanılan toplam 3 bin 68 metrekare üzerine ve 5 katı geçmeyecek şekilde konut projesi planlanmakta.”