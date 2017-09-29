İHKİB/Tanrıverdi: Avrupa ile saat farkı yeniden açılmasın, 150 milyon doları ihracatla kapatırız

İstanbul, 29 Eylül (DHA) - Yaz saatinin kalıcı hale getirildiğinde Türkiye ile İngiltere arasında 3, Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerle 2 saatlik fark oluştuğunu hatırlatan Hikmet Tanrıverdi, “Çalışma saatlerimizdeki uyumsuzluk makası açılıyor, öğleden önceki mesaiyi tamamen kaybediyoruz. Ancak saat 14.00\'den sonra iş görüşmelerine geçebiliyoruz” dedi.

Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu’nun yaz saatini kalıcı hale getiren Bakanlar Kurulu karanının yürütmesini durdurmasının ardından tartışma yeniden alevlendi. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, uygulamaya en başından itibaren karşı çıktıklarını hatırlatarak, yanlıştan dönülmesi için Danıştay kararının bir fırsat olarak değerlendirilmesini önerdi.

Hazır giyim sektörünün yıllık 17 milyar dolarlık ihracatının yüzde 72-73’ünün AB ülkelerine yapıldığını hatırlatan Hikmet Tanrıverdi, bu nedenle yaz saati uygulamasından en olumsuz etkilenen sektörlerin başında geldiklerini söyledi. Tanrıverdi şöyle devam etti:

\"Avrupa’dan günü birlik gelenler iş yapma fırsatı bulamıyor\"

“Sektör olarak AB ülkelerine 13 milyar dolarlık ihracatımız var.

\"Türkiye’yi Euro bölgesinden uzaklaştıracak her türlü adımın ticaretimize olumsuz yansıdığını deneyimlerimizle biliyoruz.

\"Yaz saatinin kalıcı hale getirildiğinde Türkiye ile İngiltere arasında 3, Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerle 2 saatlik fark oluşuyor.

\"Çalışma saatlerimizdeki uyumsuzluk makası açılıyor, öğleden önceki mesaiyi tamamen kaybediyoruz.

\"Ancak saat 14.00\'den sonra iş görüşmelerine geçebiliyoruz.

\"Örneğin bu uygulamaya geçilmeden önce İngiltere’den sabah uçağı ile günübirlik Türkiye\'ye gelenler işlerini tamamlayıp rahatlıkla ülkelerine dönebiliyorlardı.

\"Şimdi 3 saatlik zaman farkı nedeniyle bu mümkün olmuyor.

\"Kalıcı yaz saati uygulaması ile 540 milyon lira, bir başka değişle 150 milyon dolar civarında tasarruftan söz ediliyor.

\"Biz hem maddi hem de psikolojik olarak kaybettiklerimizin daha fazla olduğunu düşünüyoruz.

\"AB ile saat farkımız yeniden açılmaz ise biz bu rakamın daha fazlasını ihracat ile ülkemize kazandırabiliriz.

\"Türkiye, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre 2016’da toplam 278.4 milyar kWh elektrik tüketti.

\"Bu ortalamada 110 milyar TL’lik bir bedele karşılık geliyor.

\"Tasarruf olarak ifade edilen rakam ise bu tutarın sadece yüzde 0,5’i.

\"Bu kadar küçük bir tutar için ülkemizin yeniden bir tartışma girdabına sokulmasını doğru görmüyoruz.\"

\"Türkiye’nin imajını da çocuklarımızı da olumsuz etkiliyor\"

Hikmet Tanrıverdi, yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesinin Türkiye’nin imajına da olumsuz yansıdığına dikkat çekti. Türkiye’nin bir yıldır GMT+3 diliminde kaldığını bildiren Tanrıverdi, “Ülkemiz saat tanımında ve elektronik ortamlarda Ortadoğu ülkesi olarak görünüyor. Bir bakıma Avrupa ülkesi olmaktan çıkıp Arap ülkeleri kategorisine dâhil olduk” diye konuştu.

Uygulama nedeniyle sabah karanlığında yola çıktıkları için motivasyon kaybına uğrayan milyonlarca çalışan ve öğrencinin mağdur olduğunu hatırlatan Hikmet Tanrıverdi, Danıştay kararının yanlıştan dönülmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. (Fotoğraflı)