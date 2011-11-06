-İHH'ye 37 bin 500 kurban bağışlandı İSTANBUL (A.A) - 06.11.2011 - İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), vatandaşların vekalet yoluyla bağışladığı 37 bin 500 hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Yoksulluğun vurduğu, savaş ve doğal afetlerin tarumar ettiği coğrafyaların insanlarına yardım eli uzatmayı öncelikli vazife gören İHH'nın, bu yıl da emanet aldığı kurbanları asıl sahiplerine ulaştırdığı vurgulandı. Açıklamada, ''Dünyanın farklı coğrafyalarına dağılan İHH ekipleri, Afrika ülkelerinden birisi olan Mozambik'ten, Orta Asya'nın aykırı ülkesi Nepal'e, Müslümanların azınlıkta olduğu Güney Amerika ülkelerinden, Arakan mülteci kamplarına kadar pek çok ülke ve bölgede kurban çalışmaları yürüterek bağışçılarının kurbanlarını yoksul ve kimsesizlere ulaştırdı. Günler öncesinden yollara düşen İHH ekipleri, ülkelerde yaptıkları çalışmalar doğrultusundan hiçbir sıkıntı yaşamadan kurbanların kesimini ve etlerin dağıtımlarını yapmaya başladı'' ifadelerine yer verildi. -Van ve Somali- Geçen hafta yaşadığı deprem ile sarsılan Van'da da kurban çalışması yapıldığı bildirilen açıklamada, şöyle denildi: ''İHH ekipleri deprem bölgesinde 1250 hisse kurbanı keserek etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Depremin yaşandığı andan itibaren bölgede çalışmalar yürüten ekiplerin kurban etlerini kapı kapı gezerek ihtiyaç sahiplerine veriyor.''