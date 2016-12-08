"İHH'nın 'Halep'e yol açın' konvoyu Putin'i kızdıracak"

Hürriyet yazarı Akif Beki, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) “Halep’e yol açın” konvoyu düzenlediğini aktardı. Beki, "Rus Büyükelçiliği önünde protesto öngörülüyor. Sonraki ayak Konya. ‘Putin, Putin! Duy sesimizi’ sloganlarıyla inletilecek yine ortalık. Ardından ana istasyon Osmaniye’ye. İnsan hakları aktivistlerinin, Halep gönüllülerinin harman olacağı yer burası. Türkiye’nin dört bir yanından gelen gönüllüler burada birleşecek" görüşünü savundu.

Akif Beki'nin "İHH Putin'i kızdıracak" başlığıyla yayımlanan (8 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Beklediğim gür ses nihayet İHH'den geliyor.

Halepli 7 yaşındaki bir kız çocuğunun imdat çığlıkları boşlukta yankılanıp geri dönüyordu.

‘Biri lütfen beni korusun’ diyen Bana’nın sesine ses verecek birileri çıktı sonunda.

Uluslararası İnsani Yardım Vakfı İHH, dev bir “Halep’e yol açın” konvoyu düzenliyor.

Bu kahredici sessizlik, bu eli kolu bağlı çaresizce seyretme utancı bitiyor.

Gazze filosu gibi

Halep konvoyu, ölçek olarak Gazze filosunu çağrıştırıyor.

Yurtiçi ve yurtdışından insani yardım aktivistleri katılacak.

Halep için, iç ve dış kamuoyunda duyarlılık yükseltilecek.

Günlerce sürecek bir seferberlik, İstanbul’dan Cilvegözü’ne uzanacak büyük bir gezici protesto gösterisi gibi düşünün...

Kar toplayarak kabaracak bir tepki çığı gibi.

Yankısı ciddi olacak...

Halep’e kadar yürünmeyecek ama oradaki insani trajedinin failleri, acımasız ablukanın sorumluları ve pervasız katliamın icracıları üstüne ismen gidilecek.

Her durakta güç toplanacak

Eylemin duyurusu dün yapıldı.

Önümüzdeki çarşamba günü, 14 Aralık’ta İstanbul Kazlıçeşme’de konvoyun ilk ayağı toplanacak.

Dura dura gidilecek.

İzlenecek güzergâh şöyle:

Kazlıçeşme’den yola çıkacak konvoyun ilk durağı Sakarya.

Gece orada geçirilecek ve bir protesto gösterisiyle Halep’teki katliama dikkat çekilecek, konvoya katılım çağrıları yapılacak.

Oradan Ankara’ya geçilecek...

Rus Büyükelçiliği önünde protesto öngörülüyor.

Sonraki ayak Konya...

‘Putin, Putin! Duy sesimizi’ sloganlarıyla inletilecek yine ortalık.

Ardından ana istasyon Osmaniye’ye...

İnsan hakları aktivistlerinin, Halep gönüllülerinin harman olacağı yer burası.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen gönüllüler burada birleşecek.

Ardından, tüm kollar bir arada Reyhanlı istikametine sefer eylenecek...

Son durak ise Cilvegözü Sınır Kapısı. Burada menzile ulaşılınca son bulacak eylem.

"Katliam riski yok, kızdırma riski var"

Konvoyda insani yardım taşıyan TIR’ların yanı sıra, Türkiye’den ve dünyadan katılan gönüllülerin özel araçları yer alacak.

Amaç, dünyanın gözünü Halep’teki katliama çevirmek ve bir insani yardım koridoru açılmasını zorlamak.

Akla, ablukayı kırmak için yola çıkan ve Mavi Marmara katliamıyla tarihe geçen Gazze filosunu getiriyor.

Fakat bu kez konvoyun kendisini bir ateş hattında bulması söz konusu değil.

Çünkü sınırın öbür tarafına geçilmeyecek.

Gönüllülerin hayatını tehlikeye sokacak bir risk görünmüyor.

Tek risk, katliamın faillerinin ismen teşhir edilecek olması.

En başta Rusya ve Putin sorumlu tutulacak.

Gazze filosu, Mavi Marmara katliamıyla sonuçlanınca İsrail’le ilişkilerimiz kopmuştu.

“Halep’e yol açın” konvoyu, en fazla Rusya’yla ilişkilerimizi gerebilir. Ne aramızı açacak ne de kopmaya vardıracaktır.

Tek risk, Putin’in biraz kızdırılması.

Halep için son umut

Doğu Halep’te yüzbinlerce insan ateş altında mahsur, aç biilaç sıkışmış durumda.

Rusya ateşkese yanaşmadığı için tahliye de edilemiyorlar.

Tablonun korkunçluğunu şuradan anlayın.

Sınır Tanımayan Doktorlar Suriye Program Direktörü Carlos Francisco, dün Anadolu Ajansı’na bir demeç verdi.

30 doktorla Halep’in farklı bölgelerinde yardıma koşmaya çalıştıklarını söylüyor.

Fakat ortada hizmet verecek değil hastane, ilaç dahi yok.

Kuruldukları günden beri sıkıntılı bölgelerde çalıştıklarını hatırlatan Francisco, trajedinin büyüklüğünü şöyle anlatıyor:

“Her zaman zor koşullarda çalışıyoruz. Benim insani yardım alanındaki kişisel tecrübeme bakarsak eğer, bugüne kadar yaşadığım en büyük dram Halep...”

Kısacası, son umut İHH konvoyu. İmdada yetişti yetişti...