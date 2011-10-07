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Yaşam

İHH'nın bu yılki kurban bedeli 350 TL İSTANBUL (A.A)

07 Ekim 2011 15:04

-İHH'nın bu yılki kurban bedeli 350 TL İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, tüm ekipleriyle yurt içinde ve yurt dışında Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı.  İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakfın ekipleri Kurban Bayramı'nda yapılacak çalışmalar ile Orta Doğu'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Uzak Doğu'ya, Orta Asya'dan Latin Amerika'ya kadar dünyada 94 ülke ve bölgede, Türkiye'de ise 60 farklı ilde kurban kesimi gerçekleştirecek. Vekalet yoluyla kurban kesimlerini gerçekleştiren İHH'nın, bu yılki kurban bedeli 350 TL olacak. Vakfın, kurban organizasyonunda önceliği mülteci kampları, savaş ve doğal afet mağdurları, yetim yurtları, yaşlılar, kimsesizler, dullar, toplumun yoksulluk çeken kesimleri, okullar ve hastaneler alıyor. Ayrıca bu yıl yoğun olarak kuraklığın sardığı Doğu Afrika'da da çok sayıda kurban kesilerek, açlıkla mücadele eden Afrika halkına dağıtılacak. ''Bir Kurban Kadar Yakın'' sloganıyla kurban çalışmalarına başlayan İHH, kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken toplumlar arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve insanlara umut ışığı olabilmek için bölge insanlarına yardım eli uzatacak. Hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olmaya devam edecek İHH ekipleri, gittikleri bölgelerde cami ve mescit inşası, su kuyusu, eğitim merkezi, oyun parkı, meslek edindirme kursları ve yetimhane binası gibi kalıcı projeler için saha çalışması yapacak.

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