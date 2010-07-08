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Dünya

'İHH 'terör örgütü' mü? İnceliyoruz...'

ABD'de İHH'nın terör örgütü ilan edilmesi için yapılan başvuru inceleniyor.

08 Temmuz 2010 03:00

T24- ABD Dışişleri Bakanlığı, "İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 'yabancı terör örgütü' ilan edilmesi için yapılan başvuruyu incelediğini bildirdi.


Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'a, 87 senatörün Başkan Barack Obama'ya "İHH İnsani Yardım Vakfı"yla ilgili yaptığı çağrı hatırlatıldı.


Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Gazze'ye yardım filosunun organizatörlerinden "İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Amerika'daki 'yabancı terör örgütleri' listesine dahil edilmesi yönünde bir çalışma olup olmadığı soruldu.


UZUN SÜREÇ GEREKTİRİR


"İnsani Yardım Vakfı konusuna bakıyoruz" diyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bir örgütün, 'yabancı terör örgütü' olarak ilan edilmesinin uzun süreç gerektirdiğini belirtti.


Sözcü, "Bu aşamada bir açıklama yapmanın mümkün olmadığını" kaydetti.

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