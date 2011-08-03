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Dünya

İHH İNSANİ YARDIM VAKFI, 300 YETİME İFTAR VERDİ ADDIS ABABA (A.A)

03 Ağustos 2011 02:18

-İHH İNSANİ YARDIM VAKFI, 300 YETİME İFTAR VERDİ ADDIS ABABA (A.A) - 02.08.2011 - Büyük bir Doğu Afrika ülkesi olan ve açlıkla mücadele eden Etiyopya'da, İHH (İnsan Hak ve Hürriyetleri) İnsani Yardım Vakfı'nca, 300 yetime iftar yemeği verildi. Vakfın, Türkiye'de topladığı yardımlarla alınan gıda maddeleri, önce Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya getirildi. Burada sivil toplum örgütlerinin destekleriyle faaliyetlerine devam eden ''Yetim Evi''ndeki personele teslim edilen gıda maddeleri, mutfakta hazırlanarak, ikrama hazır hale getirildi. Vakıf yetkilileri, ''Yetim Evi''nin bahçesine kurulan çadırlarda ezanın okunmasının ardından hep bir ağızdan dua okunduktan sonra oruçlarını açan çocuklarla yakından ilgilendiler. Toplanan yardımlar sayesinde açlık ve yoksullukla mücadele eden Afrika kıtasındaki sıkıntıların çözümüne katkı sağlanmaya çalıştıklarını belirten Vakıf yetkilileri, bu kapsamda geçen yıllarda olduğu gibi bu ramazanda da yetimlerle birlikte oruç açmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

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