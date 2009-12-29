İHD'den Taksim'de fenerli protesto

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi üyesi bir grup, Taksim'de protesto gösterisi yaptı.
Taksim Tramvay durağında bir araya gelen ve çeşitli sloganlar atan grup, ellerindeki fenerleri yere koyarak bir süre oturdu.
Grup adına açıklama yapan İHD İstanbul Şubesi Sekreteri Avukat Baki Boğa, 4 haftalık eylemin 2. haftasında antidemokratik uygulamaları, parti kapatmaları, hukuka aykırı uygulamaları ve aydınlara dönük baskıları protesto ettiklerini söyledi.
Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.