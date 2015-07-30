İHD: Son bir haftada 41 kişi öldü, 1034 kişi gözaltına alındı

İnsan Hakları Derneği, (İHD) son bir haftada (21 Temmuz- 28 Temmuz) IŞİD ve Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yapılan hava saldırılarından sonra başlayan operasyonlar kapsamında yapılan hak ihlallerinde ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, 41 kişinin öldüğü ve 1034 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Agos'ta yer alan habere göre, İHD Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan PKK ve hükümete çağrıda bulundu. PKK'nin çatışmasızlık sürecini devam ettirmesi gerektiğini söyleyen Türkdoğan, hükümete İrlanda'daki barış sürecinden örnek vererek “ Gerekli sözler tutulmadan bir örgüte silahı bırakın demek onlara teslim olun demektir. Anlaşmaya vardığınız adımları atın” dedi.

Çözüm sürecinin önemine değinen Türkdoğan, “Barış süreci başlamadan önce binlerce insan silahlı çatışmalarda yaşamını yitirmişti. Barış süreciyle beraber 2013-2014'te sadece 40 kişi silahlı çatışmalarda yaşamını yitirdi. Barış döneminin ne kadar kıymetli olduğu burada ortaya çıkıyor” dedi.

'Terör söylemi çözüm getirmez'

Türkdoğan, “Devlet görevlilerinin uyguladığı terör olayları varken siyasi iktidarın sadece Kürt tarafının uyguladığı şiddeti 'terör olayı' diye nitelendirmesi açmazdır. Devlet 90'lı yıllarda hukuk dışına çıkmıştır. Bu devletin raporlarında vardır. Siz bu yıllarla ilgili yargı önünde hesap vermeden sürekli 'terör olayı' söylemini kullanacaksınız. Bu söylemle çözüm gelmez. Bu söylemi yeniden kullanmak aynı noktaya geri dönmektir.”

PKK ve Hükümete çağrı

Barış sürecinin devam etmesi gerektiğini belirten Türkdoğan hükümete ve PKK'ye çağrıda bulundu: “Devlet askeri ve siyasi operasyonlarını derhal durdurmalı, uyguladığı şiddeti sona erdirmeli; insan haklarını ihlal eden kamu görevlilerine uyguladığı cezasızlık politikasına ve uygulamasına son vermelidir. PKK ateşkesi muhafaza etmeli, misilleme eylemleri yapmamalı, silahlı eylemlerini sona erdirmelidir. Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrit derhal kaldırılmalı ve acilen HDP heyeti ve avukatlar Öcalan ile görüştürülmelidir. Barış ve Çözüm Süreci 28 Şubat 2015 Deklarasyonuna bağlı kalınarak devam ettirilmelidir. Koalisyon çalışmalarına hız verilmeli ve savaş değil barış hükümeti kurulmalıdır.”

21 – 28 Temmuz bilançosu

Basın açıklamasında ayrıca İHD'nin 21- 28 Temmuz arasında yaşanan olaylardan derlediği insan hakları ihlalleri de paylaşıldı:

- Gözaltına alınanlar: 36'sı çocuk olmak üzere toplam 1034 kişi. bu kişilerin teyit edilemeyen dağılımına göre; 140 kişi DAİŞ üyesi olduğu iddiasıyla, 22 kişi “Paralel Yapı” iddiasıyla, diğerleri de KCK/PKK ve diğer sol örgüt üyeleri oldukları iddiasıyla.

- Tutuklananlar: 5’i IŞİD, diğerleri KCK/PKK 49 kişi.

- Toplantı ve gösterilere yapılan müdahale sonucu yaralananlar: Hastanelere yapılan başvurulara göre 3'ü çocuk olmak üzere 16 kişi

- Jandarma/Emniyet görevlilerine saldırılarda ölen ve yaralananlar: 1 polis yaşamını yitirdi, 11 polis yaralandı. 3 asker yaşamını yitirdi, 7 asker yaralandı.

- Yaşamını Yitirenler: 22 Temmuz Suruç saldırısında 32 kişi, İstanbul Bağcılar’da Günay Özarslan, Diyarbakır‟da 11 yaşındaki Beytullah Aydın, Mardin'de Abdulkadir Aslan, Mersin' de Bülent Güngör, Mardin' de Seyithan Dede.