İHD: İlk kez soykırım anmasında 3 arkadaşımız gözaltına alındı

Sultanahmet'te her yıl yapılan Ermeni Soykırımı'nı anma etkinliğinde "Soykırım" kelimesinin kullanılmasına izin verilmediği için engellenen ve 3 aktivistin gözaltına alındığı 24 Nisan anmasının ardından İnsan Hakları Derneği'nde (İHD) basın açıklaması yapıldı.

Bianet'ten Pınar Tacan'ın haberinde yer alan açıklamaya göre Avrupalı parlamenterler Benjamin Abtan, Mireille Clapot da katıldı.

İHD açıklamasında "30 yıllık İHD tarihinde, 2005 yılından beri alanlarda, toplantılarda 24 Nisan soykırım anmaları yapan bir kurumdur ve ilk defa böyle bir yasakla karşılaşıyoruz" denilerek yaşananlarla ilgili şu açıklama yapıldı:

''Şimdi avukat arkadaşımız ve Irkçılık ve Ayrımcılık Komisyonu üyesi arkadaşımız Eren Keskin şimdi aradı ve pankartları taşıyan üç arkadaşımızın kelepçelenerek gözaltına alındığını söyledi. ''Savcılığa çıkarılmak için bekleniyor. İlk defa insan hakları savunucuları bu ülkede kelepçe takılarak gözaltına alınıyor. Biz yıllardır Sultanahmet, Haydarpaşa, Ermeni soykırımının hafıza mekanları olan yerlerde anmamızı yaptık. Bizler aynı sloganları, aynı pankartları taşıdık. Geçtiğimiz yıl da yine olağanüstü hal durumu vardı. Yine aynı yerde, aynı pankartlarla açıklamamızı yaptığımızda hiçbir engelle karşılaşmadık. Zaten İHD bugüne kadar yaptığı hiçbir açıklama için emniyet ya da valiliğe başvuruda bulunmamıştır. Bu yıl da aynı şekilde başvurulmadı. Sadece güvenlik güçleri gerekli güvenlik önlemlerini alıyordu her yıl. Dövizimize, pankartımıza el konularak yapılacak bir basın açıklamasını reddettiğimiz için burada sizi bilgilendiriyoruz.''

Polis: 1915'te orada mıydınız nereden biliyorsunuz?

"İzin vermemelerinin nedeninin de açıklamamızda "soykırım", "katliam" kelimelerinin kullanılması.

"Kelepçe takılarak gözaltına alınan arkadaşlarımız Leman Yurtsever, Jihan Tosun, Gamze Yaman'dır.

Polis ile açıklama yapan İHD'liler arasındaki diyaloğun ise şöyle yaşandığı anlatıldı:

"Ermeni soykırımı yazılı pankartlarla ilgili polis geliyor 'Sözde soykırım' diyeceksiniz diye geliyor polis.

"Polise 'Hayır soykırım' diye cevap veriyor arkadaşlarımız. Polis,, 'Nereden biliyorsunuz orada mıydınız?' diyor. Arkadaşımız da polise 'Sen mi oradaydın' diyor. Bunun üzerine pankartlar polis tarafından toplanıyor ve arkadaşlarımız alınıyor".

EGAM Başkanı: Bundan sonraki adım ne olabilir ki?

Anma etkinliğine katılmak için Türkiye'ye gelen Avrupa Irkçılık Karşıtı Hareket (EGAM) Başkanı Benjamin Abtan, "Buraya Ermeni soykırımını anmak üzere geldik. Uzun yıllar sonra ilk defa İHD'nin materyallerinde ve pankartlarında soykırım kelimesi geçtiği için böyle bir şeyle karşılaştık" dedi ve ekledi:

"Bu bugüne kadar benzeri görülmeyen bir saldırı. EGAM delegasyonu ziyaretlerini 6 yıldır gerçekleştiriyor. Diyalog kurmak, acılarımızı paylaşmak giderek artan bir ihtiyaç.

"Endişelerimiz bugün polis tarafından gerçekleştirilen olaylarla teyit edildi aslında. Şayet kelimelerin dile getirilmesini bile yasaklıyorsanız, bundan sonraki adım ne olabilir ki?

"Kelimeler bizi bir araya getiren şeyler, aramızdaki diyaloğun kurulması için gerekli olan şeyler.

19.15'te Tünel Meydanı'nda

İHD ve EGAM heyeti açıklamanın ardından 24 Nisan 2011'de askerdeyken öldürülen Sevag Balıkçı'nın mezarında yapılacak anmaya katılmak üzere yola çıktı. Bir anma etkinliği de Dur De Platformu tarafından 19.15'te Tünel meydanında yapılacak.

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