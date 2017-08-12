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İHD: Büyükada'daki insan hakları aktivistleri dış politikanın rehini olarak tutuluyorlar

"Hukuksuz bir şekilde toplantı sırasında polis baskınıyla gözaltına alındılar"

12 Ağustos 2017 09:37

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Büyükada’daki toplantı nedeniyle tutuklanan 8 insan hakları aktivistine dün dayanışma kartı yolladı. Avukat Eren Keskin “Bu tutukluluğun hiçbir dayanağı yok. Sözün bittiği yerdeyiz. Arkadaşlarımız dış politikanın rehineleri olarak tutuluyorlar” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Büyükada’da düzenlenen bir seminere yapılan polis baskınıyla gözaltına alınıp, tutuklanan sekiz insan hakları aktivistine dün Galatasaray Postanesi’nden dayanışma kart yolladı. İHD avukatlarından Eren Keskin yaptığı açıklamada, insan haklarını savunan arkadaşlarının tutuklu olduğunun altını çizerek, “Biz insan hakları savunucuları olarak dönem dönem insan hakları mücadelesini daha nasıl geliştirebileceğimize ilişkin toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılardan biri de bildiğiniz gibi Büyükada’da yapılıyordu. Son derece dayanaksız, hukuksuz bir şekilde toplantı sırasında polis baskınıyla gözaltına alındılar ve tutuklandılar. Bu tutukluluğun hiçbir dayanağı yok. Ben bir hukukçu olarak hayatımda böyle komik bir soruşturma görmedim. Sözün bittiği yerdeyiz. Arkadaşlarımız dış politikanın rehineleri olarak tutuluyorlar” dedi. Yapılan basın açıklamasında ise insan hakları aktivistlerinin derhal serbest bırakılması istendi.

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